Μαζωνάκης: «Καζάνι που βράζει» ο Κορυδαλλός για τους 2 γιατρούς – Κρατούμενες κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Στο παζλ η σάουνα, ο «υπνοθεραπευτής» και έγγραφο του ΕΚΑΒ

«Καζάνι που βράζει» είναι ο Κορυδαλλός από την στιγμή που μετήχθησαν στις φυλακές οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Οι γιατροί βρίσκονται σε ξεχωριστά κελιά. Ο 58χρονος στη VIP πτέρυγα και η 56χρονη στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Θήβας.

Κρατούμενες κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως 56χρονη ιατρός δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασης ενώ στις φυλακές Κορυδαλλού πολλές κρατούμενες, ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, έχουν κρεμάσει πανό που λέει «Για πάντα Μαζώ».

Η 56χρονη επίσης ρωτάει συνέχεια: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

Ο άντρας της από την άλλη συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ χωρίς κανένα έλεος ανέφερε στους συγκρατούμενούς του ότι: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Διακόπηκε η απεργία πείνας του γιατρού

Ο κατηγορούμενος είχε ανακοινώσει και ξεκινήσει από προχθές Τετάρτη (16/9) απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος για την προφυλάκισή του, την οποία «έσπασε» σχεδόν 24 ώρες μετά καθώς έγινε κανονικά η σίτισή του.

Οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση και αναμένεται να προσφύγουν κατά της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι η προφυλάκισή τους είναι εσφαλμένη.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά και οικονομική διάσταση, καθώς με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τίθενται υπό διερεύνηση τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους.

Στο μικροσκόπιο η περιουσία των δύο γιατρών και η παράνομη σάουνα

Ειδικά κλιμάκια της Αρχής αναμένεται να εξετάσουν αναλυτικά την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των δύο κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις που να δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες, η Αρχή μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας και να διαβιβάσει τα σχετικά ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έρευνα γίνεται και για μία παράνομη σάουνα που έχει βρεθεί σε ένα άλλο ιατρείο τους.

Σύμφωνα με το Mega ο αστυνομικός συντάκτης έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε μία σάουνα.

Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού. Καθώς οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Την ίδια ώρα,συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της οδού Καρνεάδου.

Στον ανακριτή ο «υπνοθεραπευτής»

Την ερχόμενη Δευτέρα (21/9) αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του.

Έγγραφο από διασώστες του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμη και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί.

Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο, που καταρρίπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.