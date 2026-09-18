Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα… εν δράσει στην κουζίνα – «Τι με βρήκε βραδιάτικα»

Η Εύα Τσιμιτσέλη, κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, πέρασε μια δημιουργική βραδιά στην κουζίνα, φτιάχνοντας nuggets. Η περήφανη μητέρα της δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη μαγειρική δράση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Lifestyle

Βάσω Λασκαράκη
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εύα Τσιμιτσέλη, κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη, πέρασε μια δημιουργική βραδιά στην κουζίνα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της σεφ.
  • Η νεαρή Εύα έφτιαξε nuggets, με την περήφανη μαμά Βάσω Λασκαράκη να ανεβάζει στιγμιότυπα από την «μαγειρική δράση» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε φωτογραφίες γράφοντας με χιούμορ «Τι με βρήκε βραδιάτικα», ενώ έδωσε θετική ετυμηγορία για το άκρως επιτυχημένο αποτέλεσμα των nuggets.

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Μια δημιουργική βραδιά πέρασε η Εύα Τσιμιτσέλη, η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η Εύα έγινε… σεφ, μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε nuggets.

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Η περήφανη μαμά, ανέβασε στιγμιότυπα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Αρχικά δημοσίευσε μια φωτογραφία της Εύας την ώρα της «μαγειρικής δράσης», γράφοντας με χιούμορ:: «Τι με βρήκε βραδιάτικα».

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Λίγο αργότερα, αποκάλυψε και το αποτέλεσμα, δείχνοντας τα nuggets που είχε ετοιμάσει η κόρη της.

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Η εμφάνισή τους φαίνεται πως ήταν άκρως επιτυχημένη, αφού η Βάσω Λασκαράκη έδωσε τη δική της θετική ετυμηγορία.

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