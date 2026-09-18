Βάσω Λασκαράκη: Η κόρη της, Εύα… εν δράσει στην κουζίνα – «Τι με βρήκε βραδιάτικα»

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Μια δημιουργική βραδιά πέρασε η Εύα Τσιμιτσέλη, η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η Εύα έγινε… σεφ, μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε nuggets.

Η περήφανη μαμά, ανέβασε στιγμιότυπα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Αρχικά δημοσίευσε μια φωτογραφία της Εύας την ώρα της «μαγειρικής δράσης», γράφοντας με χιούμορ:: «Τι με βρήκε βραδιάτικα».

Λίγο αργότερα, αποκάλυψε και το αποτέλεσμα, δείχνοντας τα nuggets που είχε ετοιμάσει η κόρη της.

Η εμφάνισή τους φαίνεται πως ήταν άκρως επιτυχημένη, αφού η Βάσω Λασκαράκη έδωσε τη δική της θετική ετυμηγορία.