Γεωργιάδης: Με ΑΙ εργαλείο ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρείων – Πώς θα λειτουργεί – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την παρουσίαση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να επαληθεύουν την άδεια λειτουργίας και τις ιατρικές πράξεις πριν από την επίσκεψη. Το εργαλείο επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν από το κινητό τους εάν ένα ιατρείο μπορεί να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη και να προχωρούν σε καταγγελίες, ενώ AI agents θα εντοπίζουν παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

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Υγεία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θα παρουσιάσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων, με στόχο να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας τους.
  • Με το σύστημα, ο πολίτης μπορεί από το κινητό του να βλέπει αν ένα ιατρείο έχει άδεια για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και να κάνει σχετική καταγγελία αν διαπιστώσει κάτι περίεργο.
  • Επίσης, ειδικοί AI agents ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις, επιτρέποντας στο Υπουργείο να προχωρά σε καταγγελίες.

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Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή (18/9) σχετικά με την παρουσίαση συστήματος ΑΙ (τεχνητής νοημοσύνης) ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα dt για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθόσον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατο. Δεν είναι εφικτό τεχνικά», προσέθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μία ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο.

«Επίσης οι AI agents που έχουμε βάλει ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούμε να προχωρούμε σε καταγγελίες εμείς», συμπλήρωσε.

Ειδικότερα απαντώντας σε σχετική ερώτηση και αναφερόμενος στον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, δήλωσε ότι ο πολίτης μπορεί να πληκτρολογήσει το όνομα και τη διεύθυνση του γιατρού και το σύστημα πλέον θα δείχνει την άδεια του γιατρού.

«Η άδεια που έχει δίπλα θα γράφει ιατρικές πράξεις μπορεί να επιτελεί σε αυτό το ιατρείο με αυτή την άδεια, εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση, θα καταλαβαίνεις ότι την κάνει από μόνη της και θα μπορείς να τη ρωτήσεις “Έχετε άδεια για πλασμαφαίρηση; Πώς το κάνετε; Θα μπορεί να πονηρευτεί εν πάση περιπτώσει ο πολίτης», εξήγησε.

«Χρειάζεται κάποια δουλειά από τον πολίτη, δεν αντιλέγω. Δεν είναι μόνο το κράτος, να είναι δίπλα και σε πηγαίνει χεράκι χεράκι. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κράτος, αλλά το κράτος μπορεί να σου παράσχει την αξιόπιστη πληροφορία στον πρώτο χρόνο», προσέθεσε.

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