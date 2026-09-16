Βαθύς ύπνος: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον ρόλο του στην προστασία της μνήμης

Ο βαθύς ύπνος μπορεί να λειτουργεί ως ένας απρόσμενος σύμμαχος της μνήμης, ακόμη και όταν στον εγκέφαλο έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται πρωτεΐνες που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Νέα μελέτη σε ηλικιωμένους, χωρίς συμπτώματα άνοιας, δείχνει ότι όσοι περνούσαν περισσότερο χρόνο σε ύπνο βραδέων κυμάτων είχαν καλύτερη απόδοση σε τεστ μνήμης, παρά τα αυξημένα επίπεδα βήτα-αμυλοειδούς.

Βαθύς ύπνος: Η «ασπίδα» της μνήμης ενάντια στη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο βαθύς, ποιοτικός νυχτερινός ύπνος μπορεί να αποτρέψει την απώλεια μνήμης, ακόμη και όταν τα πρώτα φυσικά σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ αρχίζουν να εμφανίζονται στον εγκέφαλο.

Παρακολουθώντας ηλικιωμένους χωρίς εξωτερικά συμπτώματα άνοιας, ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο ύπνος βραδέων κυμάτων (slow-wave sleep) λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός, διατηρώντας τη λειτουργία της μνήμης σε άτομα με αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης βήτα-αμυλοειδές.

Μέτρηση του ύπνου και των επιπέδων της πρωτεΐνης βήτα-αμυλοειδές στον εγκέφαλο

Με επικεφαλής την πρώτη συγγραφέα Zsófia Zavecz και τον ανώτερο συγγραφέα Matthew Walker από το Κέντρο Επιστήμης Ανθρώπινου Ύπνου του Πανεπιστημίου UC Berkeley, σε συνεργασία με ερευνητές από το UC Irvine, η επιστημονική ομάδα μελέτησε 62 ηλικιωμένους που ζούσαν χωρίς συμπτώματα άνοιας.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τομογραφίες PET, οι ερευνητές εξέτασαν το εσωτερικό του εγκεφάλου των συμμετεχόντων για να μετρήσουν τα επίπεδα του βήτα-αμυλοειδούς — μιας κολλώδους πρωτεΐνης που σχηματίζει πλάκες και αποτελεί βασικό δείκτη κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι τομογραφίες χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ισάριθμες ομάδες:

31 άτομα με υψηλή συσσώρευση αμυλοειδούς

31 άτομα με χαμηλά επίπεδα

Για να διαπιστωθεί πώς ο ύπνος επηρεάζει αυτούς τους εγκεφάλους, κάθε συμμετέχων πέρασε δύο ολόκληρες νύχτες σε εξειδικευμένο εργαστήριο ύπνου. Ηλεκτρόδια τοποθετημένα στο τριχωτό της κεφαλής κατέγραφαν τα εγκεφαλικά τους κύματα ενώ κοιμόντουσαν, αποτυπώνοντας τους αργούς, συγχρονισμένους ηλεκτρικούς ρυθμούς του ύπνου non-REM.

Το επόμενο πρωί, όλοι υποβλήθηκαν σε ένα τεστ μνήμης, όπου έπρεπε να αντιστοιχίσουν φωτογραφίες προσώπων με τα αντίστοιχα ονόματα που είχαν μάθει νωρίτερα.

Βαθύς ύπνος: Μια στοχευμένη ασπίδα ενάντια στην απώλεια μνήμης

Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τα αποτελέσματα, εμφανίστηκε ένα σαφές μοτίβο στην ομάδα με τα υψηλά επίπεδα αμυλοειδούς: Όσοι κατέγραψαν περισσότερο βαθύ ύπνο (βραδέων κυμάτων) κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαν σημαντικά καλύτερη απόδοση στο τεστ μνήμης την επόμενη μέρα.

Ο Walker παρομοίασε αυτόν τον βαθύ ύπνο με μια σωσίβια λέμβο, η οποία συγκρατεί τις αναμνήσεις ώστε να επιπλέουν με ασφάλεια πάνω από την ανερχόμενη παλίρροια της εγκεφαλικής παθολογίας, αντί να τις αφήνει να βουλιάξουν κάτω από τη φθορά.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το προστατευτικό όφελος αφορούσε αποκλειστικά όσους διέτρεχαν ήδη υψηλότερο κίνδυνο:

Για τους συμμετέχοντες με χαμηλά επίπεδα αμυλοειδούς, ο επιπλέον βαθύς ύπνος δεν προσέφερε κάποια επιπλέον ενίσχυση στη μνήμη.

Η «προστατευτική ασπίδα» ενεργοποιήθηκε μόνο στα άτομα των οποίων ο εγκέφαλος διαχειριζόταν ενεργά τις εναποθέσεις πρωτεΐνης — δηλαδή σε εκείνους που κινδύνευαν περισσότερο από απώλεια μνήμης.

Τι σημαίνει αυτό για τη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου

Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως σε αυτό που οι νευροεπιστήμονες ονομάζουν γνωστικό απόθεμα (cognitive reserve) — την ικανότητα του εγκεφάλου να συνεχίζει να λειτουργεί φυσιολογικά παρά τις υποκείμενες φυσικές βλάβες. Ενώ είναι γνωστό ότι η εκπαίδευση, η κοινωνική δικτύωση και η τακτική άσκηση χτίζουν αυτή την ανθεκτικότητα, τα νέα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βαθύς ύπνος αποτελεί έναν καθημερινό παράγοντα που οι άνθρωποι μπορούν ενεργά να βελτιώσουν.

Καθώς τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η μελέτη δεν αποδεικνύει οριστικά ότι ο βαθύς ύπνος προλαμβάνει τη γνωστική έκπτωση σε βάθος δεκαετιών. Το δείγμα της έρευνας ήταν μικρό και όλοι οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με καλή νοητική υγεία. Συνεπώς, οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν αν η βελτίωση του ύπνου σε άτομα που εμφανίζουν ήδη απώλεια μνήμης μπορεί να αναστρέψει τις υπάρχουσες βλάβες.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα ευρήματα προσφέρουν μια πρακτική κατεύθυνση για τη μελλοντική ιατρική. Οι επιστήμονες στρέφονται τώρα σε κλινικές δοκιμές για να εξετάσουν αν στοχευμένες τεχνικές —όπως η αναπαραγωγή ήπιων ηχητικών παλμών κατά τη διάρκεια του ύπνου ή απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής για την ενίσχυση του ύπνου non-REM— μπορούν να επιβραδύνουν την απώλεια μνήμης καθώς ο εγκέφαλος γερνάει.