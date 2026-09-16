Γιώργος Μαζωνάκης: Στον Κορυδαλλό την Πέμπτη οι 2 γιατροί – Το σκεπτικό της προφυλάκισης, η απεργία πείνας και ο υπνοθεραπευτής

Την Πέμπτη (17/9) θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά την μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή, που διήρκεσε 18 ώρες. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσα διά παραλείψεως.

Η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17/9) από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, καθώς λόγω του ωραρίου λειτουργίας των φυλακών δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν την Τετάρτη. Ο γιατρός κρατείται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ώστε να δείξουν ότι δεν υπήρξε κωλυσιεργία.

Η γιατρός ισχυρίστηκε ότι τα «alarm» αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων, ενώ ο σύζυγός της διαχώρισε τη θέση του, λέγοντας πως βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο με διαφορετικό ασθενή και προσέτρεξε μόνο όταν κλήθηκε για ανάνηψη. Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι το ΕΚΑΒ έφτασε με καρέκλα αντί για φορείο διακόπτοντας την ΚΑΡΠΑ.

Με αυτή την απάντηση για πρώτη φορά παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, καταρρίπτοντας τον αρχικό ισχυρισμό της, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει όταν του τοποθετούσε το φλέβα καθετήρα και πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη.

Επίσης κλήθηκε να απαντήσει και για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της διαγραμμένα. Φέρεται να αποκάλυψε πως παραλήπτης ήταν τρίτο πρόσωπο, τον οποίο ανέφερε ως «υπνωτιστή» από τα βόρεια προάστια. «Η φωτογράφιση των ασθενών μας ήταν συνήθης πρακτική μας για το δικό μας αρχείο. Της έστειλα σε τρίτο πρόσωπο, όχι στο σύζυγό μου», φέρεται να υποστήριξε η γιατρός.

Στο υπόμνημα που προσκόμισε στον ανακριτή, ο γιατρός επιμένει ότι δεν βρισκόταν στο χώρο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ότι ενημερώθηκε αργότερα πως η ιατρική πράξη δεν εξελίχθηκε ομαλά. Όπως υποστηρίζει, στις 4 το απόγευμα είχε προγραμματισμένο ραντεβού με ασθενή στο ιατρείο του, επικαλούμενος μάλιστα παραπεμπτικό εξέτασης που εκδόθηκε στις 4:06 μ.μ. ως στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του.

Ωστόσο, οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επικεντρώνονται στις αντιφάσεις που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν καταγραφεί στις καταθέσεις των εμπλεκομένων, ακόμη και ως προς τον χρόνο προσέλευσης και παραμονής τους στο ιατρείο.

Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η εργαστηριακή ανάλυση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι ειδικοί εξετάζουν εάν στα φίλτρα έχουν παραμείνει ίχνη φαρμάκων, αναισθητικών, ηρεμιστικών ή άλλων ουσιών που ενδεχομένως χορηγήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η ιατρική πράξη.

Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκιση τους

Συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και ενέργειες με σκοπό την συγκάλυψη γεγονότων που θα αποκάλυπταν στις αρχές το έγκλημα, περιλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης των δικαστικών αρχών για την προσωρινή κράτηση του ζεύγους των κατηγορούμενων γιατρών.

Κατά την κρίση ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο γιατροί πρέπει να οδηγηθούν στην φυλακή καθώς:

Προέβησαν σε διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων εκτελώντας σοβαρές επεμβάσεις σε χώρο που στερούνταν νόμιμης άδειας, κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και παραλείποντας να υποβάλουν τους ασθενείς στον αναγκαίο ιατρικό έλεγχο.

Ενεργούσαν με πλήρη συνείδηση των κινδύνων και των δυνητικών συνεπειών των πράξεών τους θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τον καλλιτέχνη.

Παρά τις προειδοποιήσεις του ιατρικού μηχανήματος (alarms) που κατέγραφε ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ασθενούς, οι κατηγορούμενοι επέλεξαν να συνεχίσουν την ιατρική πράξη.

Καθυστέρησαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, παρότι οι ίδιοι στερούνταν της δυνατότητας και των μέσων για την παροχή της απαιτούμενης επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Παρακώλυσαν τις έρευνες των Αρχών, μετά την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, με συγκεκριμένες ενέργειες που στόχευαν “την παρεμπόδιση και τη συσκότιση της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας”.

Τέλος στο ένταλμα του δικαστικού λειτουργού τονίζεται ότι προκύπτει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων και κανένας άλλος περιοριστικός όρος δεν κρίνεται επαρκής για να αποτρέψει τους δύο κατηγορούμενους από την τέλεση ανάλογων εγκληματικών πράξεων. Έτσι η προσωρινή κράτηση καθίσταται κατά την κρίση της Δικαιοσύνης μοναδικό και αναγκαίο δικονομικό μέτρο.

Η ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθεί σε κατάθεση το πρόσωπο που κατονόμασε η κατηγορούμενη γιατρός ως παραλήπτη της φωτογραφίας που τράβηξε στον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της ιατρικής πράξης.

Στο ανακριτικό γραφείο ενδέχεται επίσης να κληθούν πρόσωπα με τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι το κρίσιμο χρονικό διάστημα μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η κατάρρευση της γιατρού και η απεργία πείνας του συζύγου της

Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, όταν η κατηγορούμενη γιατρός κατέρρευσε έξω από το γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή. Αν και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η ίδια αρνήθηκε τη φροντίδα και τη διακομιδή της, επικαλούμενη κακή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση της απόφασης για την προφυλάκιση και των δύο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) έγινε γνωστό ότι ο κατηγορούμενος γιατρός άρχισε απεργία πείνας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε να παραλάβει το συσσίτιο που του προσφέρθηκε.

Ο δικηγόρος των 2 γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκισής τους

Την άμεση προσβολή του εντάλματος προσωρινής κράτησης των δύο γιατρών προανήγγειλε ο συνήγορος υπεράσπισής του, με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9).

Σε ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» γνωστοποιεί ότι θα προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, είναι «παντελώς αναιτιολόγητη».

Παράλληλα, κάνει λόγο για «βάναυση κακοποίηση» των δικονομικών δικαιωμάτων των δύο κατηγορουμένων.

«Κατά τη γνώμη μου είναι ζωντανός στη φωτογραφία» λέει ο υπνοθεραπευτής

Σε δηλώσεις προχώρησε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από μία εβδομάδα έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία τράβηξε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή.

«Είμαι υπνοθεραπευτής. Από το πρωί όλοι οι δημοσιογράφοι σας με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε θα τα πούμε» ανέφερε αρχικά ο κ. Νάσος Κομιανός.

Σχετικά με τον λόγο που πήγε σήμερα στην Ευελπίδων για να καταθέσει για την υπόθεση, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω κι εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου».

«Έχω συνεργαστεί με την γιατρό στο παρελθόν. Δεν μπορώ να σας πω για τη φωτογραφία, είναι μέρος της ανάκρισης» πρόσθεσε.

Ο υπνοθεραπευτής, μιλώντας στο Livenews, παραδέχθηκε ότι συνεργάζεται με τη γιατρό του Κολωνακίου και ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο, όπου του πήρε ιστορικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει, είχαν προγραμματίσει νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης. Δηλαδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη θεραπεία στο ιατρείο του Κολωνακίου, θα πήγαινε σε εκείνον στην Κηφισιά.

«Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί και είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Έτσι; Αυτό. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι κι αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι δεκαεφτά ώρες και δεν αντέχει άλλο. Εντάξει;» ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ό,τι θέλετε να δείτε έχω ολόκληρο website. Πηγαίντε, δείτε, διαβάστε, κάντε, δείτε. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. Είναι εκεί δημόσιο και όποιος θέλει το βλέπει. Αλλά το να με λένε… Και τώρα σας λέω θα αρχίσω να τα γράφω και θα ”φάνε” μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Εκκρεμεί η μαρτυρία μου. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος (ανακριτής) να την πάρει τώρα γιατί ήταν εξαντλημένος. Και έχουμε ραντεβού. Όταν ολοκληρωθεί η μαρτυρία μου, θα μπορώ να… Από εκεί και πέρα θα είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Μα είπα, αυτό είναι όλο το κουμπί είναι αυτό (γιατί μου έστειλε την φωτογραφία). Λοιπόν, όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα γι’ αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; ”Όλα καλά” και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε» κατέληξε.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του ΙΣΑ

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, ζήτησε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ΙΣΑ ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες ως προς το καθεστώς λειτουργίας και την διενέργεια ελέγχων νομιμότητας της λειτουργίας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου όπου κατέρρευσε και πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Η έρευνα αποσκοπεί στον ποινικό έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στον επίμαχο χώρο.

Σύμφωνα με την εντολή του κ. Κορέα, ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διενεργήσει την έρευνα θα πρέπει να εξακριβώσει αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας με δεδομένο ότι από το 2023 οι κατηγορούμενοι διαφήμιζαν σε συνέδρια την διαδικασία πλασμαφαίρεσης και το μηχάνημα που διέθεταν.

Παράλληλα ο κ. Κορέας ζητά να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτως, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, αφενός θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και αφετέρου εξαπατώντας τους ασθενείς αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Πατούλης: «Τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, και αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι επιτροπές του ΙΣΑ στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, καθώς και για την κατεπείγουσα έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του συλλόγου που διέταξε η Εισαγγελία.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τόνισε πως ο ΙΣΑ είναι πρόθυμος να συνδράμει σε οποιαδήποτε έρευνα. «Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό και θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, και θεωρώ ότι ο ΙΣΑ έκανε και κάνει ένα τεράστιο έργο» τόνισε. Ο κ. Πατούλης εστίασε στο πλήθος των ιατρείων και τις υπάρχουσες ελλείψεις ώστε να υπάρξει πλήρης διερεύνησης σε ιατρεία που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ελεγκτές.

«Ο ΙΣΑ με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του συλλόγου πήγαν τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τις πρώτες φορές που πηγαίνουν οι επιτροπές για την άδεια ενός ιατρείου, αυτό γίνεται με ραντεβού. Η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο του Κολωνακίου έγινε το 2013. Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 2024 και ακόμη δύο το 2025 και ήταν να γίνει ακόμη ένας το 2026» δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

«Τις περισσότερες φορές, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Τη μία φορά που πήγαμε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μας άνοιξαν. Οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν είναι διωκτικές αρχές, δεν είναι το ΣΔΟΕ ή η ανεξάρτητη αρχή, που έχουν εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος του ΙΣΑ και δύο γιατροί. Αν δεν ανοίγουν, τι να κάνουν οι ελεγκτές, να μπουν από το μπαλκόνι;» διερωτήθηκε στη συνέχεια ο κ. Πατούλης

Για το “πώς κανείς από τους ελεγκτές δεν είδε τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο;”, ο κ. Πατούλης απάντησε: «Το μηχάνημα είχε ρόδες. Να ανοίξουν τα ντουλάπια οι ελεγκτές;».

«Αυτό είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει ο ΙΣΑ, που δίνει την άδεια λειτουργείας. Ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος σε τόσο μεγάλες δομές είναι πλημμελείς σαν πολιτεία» συμπλήρωσε.

Για την παρουσία της κατηγορούμενης γιατρού σε συνέδριο του Ιατρικού Τουρισμού το 2023, ο κ, Πατούλης είπε: «Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείο Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς ως ΙΣΑ δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο».