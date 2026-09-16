Γιάννης Γιοκαρίνης: Η εξομολόγηση για τον Σάκη Μπουλά – «Ο αγαπημένος μου, ο χρυσός άνθρωπος»

Για τον Σάκη Μπουλά μίλησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, για το «Στούντιο 4». Ο μουσικός χαρακτήρισε τον αείμνηστο φίλο του και σπουδαίο καλλιτέχνη ως «χρυσό άνθρωπο».

Όταν η Κατερίνα Καραβάτου ζήτησε από τον Γιάννη Γιοκαρίνη να τους μιλήσει για τον Σάκη Μπουλά, ο ερμηνευτής ανέφερε: «Η αγάπη μου! Ο αγαπημένος μου, ο χρυσός άνθρωπος».

«Ο ταλαντούχος. Πολλά ταλέντα, όχι ένα. Πολλά ταλέντα! Τραγουδιστής πολύ καλός, απίθανος. Στην πένα έγραφε τόσο καλά και όχι μόνο στίχους, αλλά και κείμενα. Ήταν στην παρέα; Όσο ήταν στην παρέα πέθαινες στα γέλια. Στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί», είπε στη συνέχεια της συνέντευξής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Μπουλάς άφησε την τελευταία του πνοή στις 21 Φεβρουαρίου του 2014 σε ηλικία 60 ετών. Είχε μία σπουδαία πορεία στον κόσμο της Τέχνης στη χώρα μας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός από τον κόσμο, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει πριν από 12 χρόνια τη θλίψη στο πανελλήνιο.