Υεμένη: Σφοδρές οι μάχες των Χούθι με τις δυνάμεις της αναγνωρισμένης κυβέρνησης

Σφοδρές μάχες σημειώθηκαν στη βόρεια και δυτική Υεμένη μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ Τζαούφ και στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, ενώ οι Χούθι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και τα στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ, μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή αρτηρία.

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Διεθνή Νέα

ΧΟΥΘΙ -ΥΕΜΕΝΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΧΟΥΘΙ -ΥΕΜΕΝΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρές μάχες σημειώθηκαν σήμερα μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στη βόρεια Υεμένη. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ Τζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.
  • Ο στρατός της αναγνωρισμένης κυβέρνησης κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένους τομείς στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, αλλά δυσκολεύεται να καταλάβει όλη την περιοχή επειδή οι Χούθι ελέγχουν τα γύρω υψώματα.
  • Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι κατέλαβαν τον έλεγχο του συνόλου των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και των στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, μιας ζωτικής σημασίας αρτηρίας για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρές μάχες σημειώθηκαν σήμερα μεταξύ των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στη βόρεια Υεμένη. Την ίδια ώρα, κλειστό παραμένει το πέρασμα του Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

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Στην δυτική Υεμένη, οι συγκρούσεις αυτές επικεντρώνονται στην επαρχία Αλ Τζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες πολλά πλήγματα στο σουνιτικό βασίλειο, το οποίο απάντησε στοχεύοντας θέσεις τους κυρίως στη. και πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνουν στρατιώτες σε τεθωρακισμένα να προωθούνται στην έρημο και να στοχεύουν θέσεις του εχθρού με πολυβόλα.

Δύο πηγές των κυβερνητικών δυνάμεων είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ζητώντας να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους, ότι ο στρατός κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του ορισμένους τομείς στο στρατόπεδο αλ Λαμπανάτ, που βρίσκεται σε έναν λόφο, αλλά δυσκολεύεται να καταλάβει όλη την περιοχή επειδή οι Χούθι ελέγχουν τα γύρω υψώματα.

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Την Τρίτη, ο Ουαλίντ Αλ Μαχατζέρι, επικεφαλής των επιχειρήσεων της 5ης Ταξιαρχίας του κυβερνητικού στρατού, είπε σε έναν δημοσιογράφο ότι «οι κυβερνητικές δυνάμεις προωθούνται στο μέτωπο του αλ Λαμπανάτ και Θεού θέλοντος, θα φτάσουν στις θέσεις των Χούθι».

Τα πλάνα του AFP δείχνουν το πυροβολικό του κυβερνητικού στρατού να βάλει εναντίον μακρινών στόχων, καθώς επίσης και νεκρούς Χούθι μαχητές και θέσεις που εγκατέλειψαν οι τελευταίοι, λόγω της προέλασης των κυβερνητικών δυνάμεων.

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Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι κατέλαβαν τον έλεγχο του συνόλου των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και των στενών Μπαμπ αλ Μαντέμπ, μιας ζωτικής σημασίας αρτηρίας για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου, καθώς ο ευρύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή στραγγαλίζει τη ναυτιλιακή οδό των Στενών του Ορμούζ.

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