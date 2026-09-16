ΣΑ του ΟΗΕ: Η Ελλάδα καταδικάζει την κλιμάκωση από τους Χούθι – Τα δικαιώματα διέλευσης μέσω διεθνών στενών δεν μπορούν να υπόκεινται σε παράνομους περιορισμούς

Την επιδείνωση της κατάστασης στην Υεμένη και τις επιπτώσεις της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ εξέτασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ενώ οι συγκρούσεις διευρύνονται στη δυτική ακτή της χώρας και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν νέους εκτοπισμούς, με χιλιάδες Υεμενίτες να αναζητούν καταφύγιο στο Τζιμπουτί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, καθώς και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας ότι οι Χούθι συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, «φέρνοντας την Υεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, ζήτησε την άμεση και άνευ όρων παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Σαουδική Αραβία και την κυβέρνηση της Υεμένης.

Η ελληνική παρέμβαση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η ελληνική πλευρά στην προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και στην κατάληψη του λιμανιού Αλ Μόχα, καθώς και των νησιών Μεγάλο και Μικρό Χανίς, κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η Αθήνα προειδοποίησε ότι η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί μια επικίνδυνη καμπή για την ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας», επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές της αφορούν τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο και την ευημερία.

Η Αγ. Μπαλτά υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι πρόσφατες επιθέσεις έχουν πλήξει και ελληνόκτητα πλοία. Τόνισε ότι «η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα διέλευσης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται» βάσει του διεθνούς δικαίου και της UNCLOS, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας μέσω της επιχείρησης της ΕΕ «ΑΣΠΙΔΕΣ».

«Τα δικαιώματα διέλευσης μέσω διεθνών στενών δεν μπορούν να υπόκεινται σε παράνομους περιορισμούς, μέτρα που εισάγουν διακρίσεις, τέλη ή προηγούμενες άδειες», ανέφερε η Αγ. Μπαλτά.

Παράλληλα, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τον εκτοπισμό αμάχων και ζήτησε «ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση». Καταδίκασε επίσης την κράτηση 73 μελών του προσωπικού του ΟΗΕ από τους Χούθι, ζητώντας την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας κάλεσε ακόμη σε άμεση αποκλιμάκωση και διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο την πολιτική διαδικασία» και ότι στόχος παραμένει «μια διαρκής και συνολική πολιτική διευθέτηση στην Υεμένη».

Χιλιάδες εκτοπισμένοι και πιέσεις στις υγειονομικές υποδομές

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και των πολιτοφυλακών των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν προκαλέσει εκτεταμένους εκτοπισμούς στις περιοχές Άντεν, Αλ Χοντέιντα, Αμπιάν και Ταΐζ, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί αύξηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ οι Χούθι κατέλαβαν αρκετά νησιά την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), από τις 6 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 2.883 θύματα, ενώ 93.864 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Επτά υγειονομικές εγκαταστάσεις και υποδομές υπέστησαν ζημιές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή επλήγησαν άμεσα μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του ΠΟΥ για την κατάσταση.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επισημαίνει ότι η ταχεία κλιμάκωση των εχθροπραξιών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης έχει αναγκάσει χιλιάδες ακόμη ανθρώπους να αναζητήσουν ασφάλεια, διασχίζοντας το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με προορισμό το Τζιμπουτί.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν επίσης ότι η συνεχιζόμενη ανασφάλεια ενδέχεται να επηρεάσει τις ανθρωπιστικές και εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και τον ανεφοδιασμό. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Υεμένης, που ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ανθρώπους, χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Οι προειδοποιήσεις της Υεμένης στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης στον ΟΗΕ, Αμπντάλα Αλί Φαντέλ αλ-Σαάντι, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση από τους Χούθι δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση της χώρας, αλλά αυξανόμενη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τον ενεργειακό εφοδιασμό και το παγκόσμιο εμπόριο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνησή του επιχειρεί να αντιμετωπίσει την προέλαση των Χούθι κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης και προς το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις αναδιοργανώνονται, όπως είπε, προκειμένου να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να εμποδίσουν τους Χούθι να χρησιμοποιούν τις ακτές για να απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Αμπντάλα Αλί Φαντέλ αλ-Σαάντι υποστήριξε ακόμη ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακών υποδομών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης περιφερειακής απειλής. Παράλληλα, προειδοποίησε για σύνδεση μεταξύ της αστάθειας γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, τρομοκρατικών οργανώσεων και δικτύων διακίνησης στο Κέρας της Αφρικής.

Καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να προχωρήσει πέρα από την καταδίκη, ζήτησε την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων, την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης όπλων, χρηματοδότησης και λαθρεμπορίου, καθώς και τη στήριξη της Υεμένης στην αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας επί του εδάφους και των ακτών της. Παράλληλα, ζήτησε άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες.