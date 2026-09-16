Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε drone των Χούθι που κατευθυνόταν προς τη Μέκκα

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Η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι και κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της Μέκκας, όπως ανακοίνωσε ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Υεμένη.

Κατά την ανακοίνωση του συνασπισμού, το drone εντοπίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας και εξουδετερώθηκε προτού εισέλθει στον εναέριο χώρο της ιερής πόλης.

Η αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τη γειτονική χώρα, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ των δύο κρατών του Κόλπου σε περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η Υεμένη.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ καταδίκασε, σε ανακοίνωσή του, «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, είχαν ως στόχο αμάχους.

Παράλληλα, τα ΗΑΕ υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζουν «όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της».