Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε drone των Χούθι που κατευθυνόταν προς τη Μέκκα

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Υεμένη ανακοίνωσε την αναχαίτιση drone των Χούθι πριν αυτό εισέλθει στον εναέριο χώρο της Μέκκας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν παράλληλα τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και δήλωσαν ότι στηρίζουν τα μέτρα για την ασφάλεια και τη σταθερότητά της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Saudi Arabia Yemen
(AP Photo/Hassan Ammar)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι και κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της Μέκκας.
  • Το drone εντοπίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας και εξουδετερώθηκε προτού εισέλθει στον εναέριο χώρο της ιερής πόλης.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τη γειτονική χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η σαουδαραβική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι και κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της Μέκκας, όπως ανακοίνωσε ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Υεμένη.

Κατά την ανακοίνωση του συνασπισμού, το drone εντοπίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας και εξουδετερώθηκε προτού εισέλθει στον εναέριο χώρο της ιερής πόλης.

Η αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τη γειτονική χώρα, παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί μεταξύ των δύο κρατών του Κόλπου σε περιφερειακά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η Υεμένη.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ καταδίκασε, σε ανακοίνωσή του, «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο» τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, είχαν ως στόχο αμάχους.

Παράλληλα, τα ΗΑΕ υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζουν «όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ