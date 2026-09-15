Αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Οι αντιδράσεις των κομμάτων και οι εκτιμήσεις των συνταγματολόγων για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις εκλογές

Η δήλωση Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του για δημιουργία κόμματος προκάλεσε τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων, ενώ οι συνταγματολόγοι διαβεβαιώνουν ότι ο ίδιος δεν μπορεί να κατέλθει με κόμμα λόγω στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων. Σημειωτέον ότι η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη ως ένας από τους εγκεφάλους της εγκληματικής οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής» συνέπεσε με την διεθνή ημέρα για την Δημοκρατία.

Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκισή του ο Ηλίας Κασιδιάρης ανέφερε: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Σήμερα επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από τη πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Στη δημοκρατία, όμως, ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός, εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Μαρινάκης: Η απόφαση ανήκει στον Άρειο Πάγο

«Το αν ένα κόμμα, με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα, το αποφασίζει η Δικαιοσύνη», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι «η καταδίκη του Ηλία Κασιδιάρη σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκλητη, καθώς έχει ασκηθεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο, και ως εκ τούτου, βάσει του Συντάγματος, διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη». «Η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμματα των οποίων αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα», ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Δημήτρης Καιρίδης: Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι ομόφωνη

Υπενθυμίζοντας ότι «η καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης και της πολιτικής της Χρυσής Αυγής είναι ομόφωνη, είναι απόλυτη, είναι ενιαία», ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης υπογράμμισε ότι «το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική σπέκουλα και για -πώς να το πούμε- αποζημίωση των όποιων άλλων ελλειμμάτων πολιτικής το κάθε κόμμα έχει ή αισθάνεται».

Δουδωνής: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέλθει στις εκλογές

Από το βήμα της Βουλής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής αφού υπενθύμισε σε τρεις μέρες συμπληρώνονται τα δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υπογράμμισε: «Η δημοκρατία δεν εκδικείται, αλλά δεν είναι και ανόητη». «Η δημοκρατία δεν ξεχνά και δεν ξεχνούν και οι δημοκρατικοί πολίτες, που είναι κατά το Σύνταγμα επιφορτισμένοι με την περιφρούρηση του πολιτεύματος», πρόσθεσε. Ο Παναγιώτης Δουδωνής επικαλούμενος την ιδιότητά του ως συνταγματολόγου υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής: «Το λέω επιστημονικά προς κάθε κατεύθυνση: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος ούτε και ως απλός Βουλευτής κόμματος». «Τα μεν δύο πρώτα προβλέπει η περίπτωση β΄ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας, ενώ το δε τρίτο προβλέπει η περίπτωση γ΄», τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής. «Και αυτοί οι οποίοι ξαναφέρνουν αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, κάτι που βλέπω πολύ, οφείλουν να απαντήσουν γιατί το κάνουν, αν είναι απλό ενδιαφέρον ή αν αυτό συμβαίνει εκ του πονηρού. Διότι ο νόμος είναι απολύτως σαφής», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Δούρου: Βλασφημία στην επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα η αποφυλάκιση Κασιδιάρη

«Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη αποκτά χαρακτηριστικά βλασφημίας, καθώς έγινε τρεις μόλις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα», τόνισε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου. «Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Σαχζάτ, τη δολοφονική επίθεση του 2013 στο Πέραμα εναντίον των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, τις ωμότητες ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες έναν χρόνο νωρίτερα και τους αμέτρητους ξυλοδαρμούς, τραμπουκισμούς και εκφοβισμούς, ακόμα και σε πανελλήνια μετάδοση», τόνισε η Ρένα Δούρου.

Κουτσούμπας: Το φαινόμενο Κασιδιάρη «φουσκώνει» από το ίδιο το σύστημα

«Αποδεικνύει ταυτόχρονα και πόσο αντισυστημικοί είναι κάτι τέτοιο τύποι σαν τον εγκληματία ναζί Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται σήμερα, αφού από τη μια που φουσκώνονται από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται και οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές δυνάμεις που παλεύουν ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα», ήταν το σχόλιο του γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Βουλής σχετικά με την αποφυλάκιση Κασιδιάρη.

Κωνσταντοπούλου: Μεγάλη προσβολή για τη Δημοκρατία η αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για «μεγάλη ειρωνεία, μεγάλη πρόκληση και μεγάλη προσβολή», αφού «αυτή τη μέρα, την Ημέρα της Δημοκρατίας, αποφυλακίζεται με διακηρύξεις περί προσπάθειας συμμετοχής ξανά στα πολιτικά πράγματα, ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, το πρόσωπο που έχει ταυτιστεί με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, την ίδια ώρα που η Κυβέρνηση αλληθωρίζει επικίνδυνα προς την ακροδεξιά».

«Για την ακρίβεια έχει εκτροχιάσει την πορεία της προς την ακροδεξιά και υποστηρίζεται εδώ, μέσα στη Βουλή, σταθερά από τρεις Βουλευτές υποστηρικτές του Κασιδιάρη -Φλώρο, Κατσιβαρδά και Ασπιώτη-, που σταθερά συμπληρώνουν τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας στα νομοσχέδια, σταθερά», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Άννα Παπαδοπούλου: O Ηλίας Κασιδιάρης είναι εχθρός της Δημοκρατίας

«Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι καθημερινός και είναι υπόθεση όλων μας. O Ηλίας Κασιδιάρης είναι εχθρός της Δημοκρατίας. Η αποφυλάκιση του δεν διαγράφει ούτε την καταδίκη του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ούτε τα εγκλήματά της. Δεν θα επιτρέψουμε κόμματα βιτρίνες, εικονικές ηγεσίες και τεχνάσματα για την παράκαμψη του νόμου και την επιστροφή του φασισμού στο πολιτικό προσκήνιο. Για την εκλογική συμμετοχή του Ηλία Κασιδιάρη τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. Ο αγώνας όμως ενάντια στον φασισμό είναι καθημερινός και είναι υπόθεση όλων μας» τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Τι λένε οι συνταγματολόγοι

Για το ζήτημα της δυνατότητας καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη ως προέδρου κόμματος μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 οι συνταγματολόγοι. Ο Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών είπε: «Δεν μπορεί να κατέλθει με κομματικό συνδυασμό, ο οποίος θα έχει πραγματική, τυπική ή υποκρυπτόμενη ηγεσία τον ίδιο. Τυπικά έχει το δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής». Ο Νίκος Παπασπύρου, αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών: «Το εάν θα μετάσχει ως υποψήφιος βουλευτής ή ως κόμμα θα το κρίνει ο Άρειος Πάγος θα κρίνει κατά πόσο το κόμμα του μολύνει της Δημοκρατία και εάν θα πρέπει να μετάσχει στις εκλογές».

Το νομικό «φρένο» στην πολιτική επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βλαχόπουλος εξήγησε ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ανοιχτά ορισμένα ενδεχόμενα ως προς την υποψηφιότητά του, ταυτόχρονα όμως παρέχει στον Άρειο Πάγο σημαντικά περιθώρια να εμποδίσει την κάθοδο ενός κομματικού σχηματισμού, εφόσον κρίνει ότι δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σημειώνεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν έχει καταδικαστεί για τις ιδέες ή τις απόψεις του, αλλά ως ηγετικό στέλεχος και συγκεκριμένα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που έκρινε συνταγματικές τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, υπάρχει σαφές πλαίσιο για το τι μπορεί να πράξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. «Προβλέπει ότι μπορεί να κατέλθει ως υποψήφιος, ως ανεξάρτητος υποψήφιος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει νομοθετικό κώλυμα που να του απαγορεύει να διεκδικήσει την εκλογή του ως μεμονωμένος υποψήφιος. Μπορεί, δηλαδή, να κατέλθει μόνος του, ως ανεξάρτητος, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Βλαχόπουλος, αυτή η δυνατότητα είναι στην πράξη εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσει στην εκλογή του. Και αυτό διότι, προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως βουλευτής, ισχύει και για τους ανεξάρτητους η προϋπόθεση του 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.

Το «μπλόκο» σε κόμμα με υποκρυπτόμενη ηγεσία Κασιδιάρη

Διαφορετική είναι η περίπτωση ενός κομματικού σχηματισμού στον οποίο ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν εμφανίζεται τυπικά ως αρχηγός, αλλά θεωρείται ότι αποτελεί την πραγματική ή «υποκρυπτόμενη» ηγεσία.

Ο Σπύρος Βλαχόπουλος εξήγησε ότι η νομοθεσία προβλέπει πως δεν μπορεί να ανακηρυχθεί συνδυασμός όταν η δηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία του είναι πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, ακόμη και με οριστική απόφαση που δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι ένας κομματικός σχηματισμός έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη, ο σχηματισμός δεν θα ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Το κρίσιμο στοιχείο, όπως υπογράμμισε ο καθηγητής, είναι ότι η απαγόρευση δεν αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία ο Κασιδιάρης εμφανίζεται τυπικά ως αρχηγός. Το ίδιο μπορεί να συμβεί εφόσον κριθεί ότι, παρά την τυπική εικόνα, αποτελεί στην πραγματικότητα την ηγεσία του σχηματισμού.

Τι συμβαίνει εάν εμφανιστεί απλώς ως υποψήφιος βουλευτής

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που εξετάστηκε είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης να μην εμφανίζεται ως αρχηγός ή υποκρυπτόμενος ηγέτης ενός κόμματος, αλλά να συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής ενός κομματικού σχηματισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως ανέφερε, «τυπικά δεν υπάρχει πρόβλημα». Ωστόσο, η νομοθεσία δίνει και πάλι στον Άρειο Πάγο τη δυνατότητα να παρέμβει. Συγκεκριμένα, δεν ανακηρύσσονται κομματικοί σχηματισμοί των οποίων η δράση και η λειτουργία δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ο κ. Βλαχόπουλος επισήμανε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που ο υποψήφιος βουλευτής έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Έτσι, ακόμη και εάν ο Κασιδιάρης εμφανίζεται απλώς ως υποψήφιος και το κόμμα διαθέτει ένα καταστατικό που τυπικά υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την ελευθερία, ο Άρειος Πάγος μπορεί να κρίνει ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι, σε αυτή την περίπτωση, δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος υποψήφιος από τον Άρειο Πάγο, αλλά μπορεί να μην ανακηρύξει ολόκληρο τον συνδυασμό.

«Μπορεί να μην ανακηρύξει τον συνδυασμό συνολικά», τόνισε ο συνταγματολόγος.

Το προηγούμενο των «Σπαρτιατών» και τα ερωτήματα για τον Άρειο Πάγο

Γοα το ζήτημα του πώς κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις εκλογές του 2023 οι «Σπαρτιάτες», παρά τις τότε συζητήσεις για πιθανή σχέση και υποκρυπτόμενη ηγεσία του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κ. Βλαχόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται και με τη διαδικασία και τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που διαθέτει ο Άρειος Πάγος πριν από τις εκλογές.

Όπως εξήγησε, οι συνδυασμοί ανακηρύσσονται από τον Άρειο Πάγο λίγο πριν από τις εκλογές, σε μια διαδικασία που γίνεται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και στην οποία μπορούν να κατατεθούν υπομνήματα. Κατά συνέπεια, το δικαστήριο καλείται να λάβει εξαιρετικά σοβαρές αποφάσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Για τον ίδιο, αυτό δημιουργεί ένα θεσμικό πρόβλημα. «Θα έπρεπε να υπάρχει μια ειδική διαδικασία η οποία να πληροί δικαιοκρατικές εγγυήσεις και να υπάρχει μια δυνατότητα χρονική προκειμένου ο Άρειος Πάγος ή το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να αποφαίνεται για τα θέματα αυτά», ανέφερε.

«Δεν μπορείς να το κρίνεις μέσα σε ένα απόγευμα»

Ο καθηγητής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει περισσότερος χρόνος και μια ολοκληρωμένη διαδικασία πριν από την ανακήρυξη των κομματικών σχηματισμών.

Όπως υπογράμμισε, δεν είναι δυνατό να προκηρύσσονται εκλογές και, λίγο πριν από αυτές, ο Άρειος Πάγος να καλείται μέσα σε ελάχιστες ημέρες να αποφασίσει εάν ένας συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός μπορεί να συμμετάσχει ή όχι.

Το ζήτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν μια απόφαση του Αρείου Πάγου αποδειχθεί εκ των υστέρων εσφαλμένη και το συγκεκριμένο κόμμα έχει καταφέρει να εκλέξει βουλευτές. Τότε μπορεί να προκύψουν σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της Βουλής και την εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών.

Ο κ. Βλαχόπουλος υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν η Βουλή λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 297 βουλευτές, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιδιαίτερα προβληματικό.

Η υποκρυπτόμενη ηγεσία και η δημόσια παρουσία του Κασιδιάρη

Σε ερώτηση για το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από έναν πολιτικό σχηματισμό χωρίς να εμφανίζεται επισήμως ως αρχηγός ή υποψήφιος, ο καθηγητής επανήλθε στην έννοια της «υποκρυπτόμενης ηγεσίας».

Όπως εξήγησε, εάν κριθεί ότι ένα πρόσωπο αποτελεί στην πραγματικότητα την ηγεσία ενός κόμματος, παρότι αυτό δεν προκύπτει τυπικά, τότε μπορεί να ενεργοποιηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Μάλιστα, έκανε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική παρατήρηση για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του Αρείου Πάγου η ίδια η πολιτική δραστηριότητα του Κασιδιάρη.

«Όσο περισσότερο υπάρχει η δημόσια εμφάνιση ενός προσώπου με ένα αρχηγικό προφίλ, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δυναμώνει η εικόνα μιας υποκρυπτόμενης ηγεσίας», ανέφερε.

«Είναι πολύ δύσκολο» να τον δούμε στις επόμενες εκλογές

Ερωτηθείς εάν, με βάση το υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο και όσα έχουν προηγηθεί, θεωρεί πιθανό να δούμε τον Ηλία Κασιδιάρη να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με οποιονδήποτε τρόπο, ο Σπύρος Βλαχόπουλος ήταν επιφυλακτικός.

«Είναι πολύ δύσκολο και δεν θέλω να κάνω προβλέψεις», απάντησε.

Όπως εξήγησε, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την απόφαση που θα λάβει ο Άρειος Πάγος, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή και από τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθούν.

Στο υποθετικό σενάριο, πάντως, κατά το οποίο ο Κασιδιάρης κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής με ένα κόμμα που τυπικά διαθέτει ένα απολύτως δημοκρατικό καταστατικό, και πάλι ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να εξετάσει εάν ο συγκεκριμένος σχηματισμός υπηρετεί πράγματι την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Δεν μπορώ να προβλέψω», επανέλαβε ο κ. Βλαχόπουλος, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει η δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να κρίνει ότι δεν πρέπει να κατέβει ο συγκεκριμένος σχηματισμός, εφόσον κρίνει ότι δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η συζήτηση για το εάν πρέπει να απαγορεύονται πολιτικά κόμματα

Ο συνταγματολόγος συνέδεσε το ζήτημα με ένα ευρύτερο θεσμικό ερώτημα: εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων.

Όπως σημείωσε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχη δυνατότητα απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων. Μια τέτοια πρόβλεψη είχε συζητηθεί κατά την κατάρτιση του Συντάγματος του 1975, αλλά τελικά δεν εντάχθηκε στο συνταγματικό κείμενο.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του να ανοίξει εκ νέου η σχετική συζήτηση στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνταγματικής αναθεώρησης, με τη δημιουργία μιας διαδικασίας που θα παρέχει ισχυρές δικαιοκρατικές εγγυήσεις.

«Θα ήθελα αυτό το θέμα να το συζητήσουμε στην επόμενη αναθεώρηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει μια διαδικασία με επαρκή χρόνο, ώστε να κρίνεται με πληρότητα εάν ένας πολιτικός σχηματισμός μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η κρίση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν θα πρέπει να γίνεται «σε μία μέρα, σε ένα απόγευμα», αλλά μέσα από μια ουσιαστική και δημόσια διαδικασία.

Τέλος, αναφερόμενος στο γερμανικό μοντέλο, σημείωσε ότι στη Γερμανία υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων και ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει τεθεί υπό παρακολούθηση από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος, κάτι που, όπως είπε, έχει κριθεί συνταγματικό από τα δικαστήρια.

Για τον κ. Βλαχόπουλο, πρόκειται για ζητήματα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία της δημοκρατίας και της κοινωνίας, τα οποία απαιτούν σαφείς κανόνες και θεσμικές εγγυήσεις πριν από την εκλογική διαδικασία.