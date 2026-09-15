Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης – Τι αναφέρει η δικηγόρος του

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Αποφυλακίζεται σήμερα (15/9), ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή.

Στην ανακοίνωσή της, η κα Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15/9, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Η συνήγορος κάνει επίσης λόγο για ζήτημα που, κατά την ίδια, αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, η Βάσω Πανταζή προαναγγέλλει συνέντευξη Τύπου του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του.

Τα πολιτικά σχέδια του καταδικασθέντα για συμμετοχή στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής

Στην ίδια ανακοίνωση, η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη αναφέρεται και στα πολιτικά του σχέδια μετά την αποφυλάκισή του.

Σύμφωνα με τη Βάσω Πανταζή, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για τις προθέσεις του αναμένεται να γίνουν γνωστές από τον ίδιο μετά την έξοδό του από τις φυλακές.

Όπως γνωστοποιεί η συνήγορός του, ο Ηλίας Κασιδιάρης πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την αποφυλάκισή του, κατά την οποία αναμένεται να παρουσιάσει τις πολιτικές του προθέσεις και να τοποθετηθεί για την επόμενη ημέρα της πολιτικής του πορείας.

Η Βάσω Πανταζή σημειώνει ότι στόχος της συγκεκριμένης συνέντευξης είναι να παρουσιαστούν οι θέσεις του ίδιου του Ηλία Κασιδιάρη και να μην αναπαράγονται, όπως αναφέρει, «ανυπόστατες φήμες» σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του βήματα.

Οι καταδίκες του Κασιδιάρη πρωτόδικα και στο Εφετείο

Ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε πρωτόδικα το 2020 σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, τον Μάρτιο του 2026, τον έκρινε εκ νέου ένοχο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και του επέβαλε κάθειρξη 13 ετών, δηλαδή την ίδια βασική ποινή που επιβλήθηκε και στα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου «διευθυντηρίου», με εξαίρεση τον Αρτέμη Ματθαιόπουλο, στον οποίο επιβλήθηκαν 10 έτη.