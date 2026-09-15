Good Job Nicky: Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια κοινή φωτογραφία και δύο λέξεις

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζονται τα μηνύματα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Ανάμεσά τους και ο τραγουδιστής Good Job Nicky, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, στην οποία οι δυο τους κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς και ένα βίντεο από την ίδια βραδιά.

«Για πάντα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα.