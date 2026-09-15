Good Job Nicky: Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια κοινή φωτογραφία και δύο λέξεις

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζονται τα μηνύματα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.
Ανάμεσά τους και ο τραγουδιστής Good Job Nicky, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση.
Ο γιος του Γιάννη Πάριου δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, στην οποία οι δυο τους κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς και ένα βίντεο από την ίδια βραδιά.
«Για πάντα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα.
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