Good Job Nicky: Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια κοινή φωτογραφία και δύο λέξεις

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ο τραγουδιστής Good Job Nicky απηύθυνε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία και βίντεο, συνοδεύοντάς τα με τη φράση «Για πάντα».

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Lifestyle

Good Job Nicki
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζονται τα μηνύματα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, ανάμεσά τους και ο Good Job Nicky.
  • Ο γιος του Γιάννη Πάριου δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, στην οποία οι δυο τους κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς και ένα βίντεο.
  • «Για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συνεχίζονται τα μηνύματα αποχαιρετισμού στον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Ανάμεσά τους και ο τραγουδιστής Good Job Nicky, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, στην οποία οι δυο τους κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς και ένα βίντεο από την ίδια βραδιά.

«Για πάντα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goodjobnicky (@goodjobnicky)

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