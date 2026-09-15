Το «αντίο» του Θέμη Αδαμαντίδη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι – Άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης των Ελλήνων»

Τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη τίμησε ο Θέμης Αδαμαντίδης κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο, κάνοντας μια σύντομη παύση στο πρόγραμμά του για να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό του.

Μιλώντας στους θαμώνες, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία του Μαζωνάκη στο ελληνικό τραγούδι και στο ιδιαίτερο αποτύπωμα που άφησε στη νυχτερινή διασκέδαση.

«Έφυγε από κοντά μας ένα παλικάρι, ένας τραγουδιστής που άλλαξε τον τρόπο διασκέδασης στους Έλληνες που τον αγαπούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θέμης Αδαμαντίδης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απώλεια.

Κλείνοντας την αναφορά του, μίλησε για την αγάπη του κόσμου προς τον Γιώργο Μαζωνάκη, λέγοντας: «Έφυγε τόσο νέος, αλλά όταν λείπει η αγάπη τα φέρνει όλα τούμπα».

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