Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη – Έδωσαν μάχη οι γιατροί

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένας 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, με τις αρχές να διερευνούν το περιστατικό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Πάτρα: Ένας 53χρονος βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Άνω Πόλη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα στην Πάτρα, όπου ένας 53χρονος βρέθηκε στο κενό από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος, στην Άνω Πόλη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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