Τραμπ: «Φάρσα η προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα»

Την πεποίθηση ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων θα είναι η μεγαλύτερη μηχανή οικονομικής ανάπτυξης» εξέφρασε με νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να απαντήσει τόσο στις επικρίσεις στελεχών εταιρειών της Τεχνητής Νοημοσύνης, που προειδοποιούν για αφανισμό της ανθρωπότητας έως το 2030, καθώς ο αλγόριθμος αυτών των μηχανών επεκτείνεται ανεξέλεγκτα. Πάντως, οι δηλώσεις των υψηλόβαθμων στελεχών σε εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης προκάλεσαν σήμερα κατακόρυφη μείωση της χρηματιστηριακής τους αξίας.

Κατακόρυφη πτώση των μετοχών για εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, «οι μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έπεσαν κατακόρυφα παγκοσμίως τη Δευτέρα, αφού ηγέτες των μεγαλύτερων εταιρειών AI προειδοποίησαν για τους κινδύνους της ραγδαίας ανάπτυξης». «Πρόκειται για την πιο σοβαρή απειλή μέχρι στιγμής για τα δισεκατομμύρια δολάρια που διοχετεύονται στον κλάδο και τα οποία έχουν οδηγήσει τις παγκόσμιες αγορές σε επίπεδα ρεκόρ», γράφουν οι αναλυτές του Reuters.

«Οι ρευστοποιήσεις επηρέασαν ολόκληρο τον τομέα, στον οποίο οι εταιρείες βασίζονται όλο και περισσότερο σε χρέος και κυκλική χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα επενδυτικά τους σχέδια στην AI, την ίδια στιγμή που το παγκόσμιο κόστος δανεισμού —όπως αντικατοπτρίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων που βρίσκονται σε υψηλά πολλών ετών— συνεχίζει να αυξάνεται», επισημαίνει στο ίδιο δημοσίευμά του το Reuters.

Τι είπαν οι ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης

Υπενθυμίζουμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, σε μια μακροσκελή δημοσίευση στο X το Σάββατο, κάλεσε τις εταιρείες AI να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο εξελίσσουν τις δυνατότητες των μοντέλων, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τόσο ο Ίλον Μασκ, επικεφαλής της xAI, όσο και ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τον Αμοντέι. Επίσης, ο Σαμ Άλτμαν ανέφερε ότι η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) εντός του έτους, επικαλούμενος ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες

Σήμερα, Δευτέρα, ο τεχνολογικός δείκτης της Wall Street, Nasdaq 100 (.NDX), υποχώρησε κατά 1,2% σε χαμηλό έξι εβδομάδων στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες είχαν πρωτοστατήσει στο ράλι της AI, σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση. «Αν αυτό οδηγήσει σε επιβράδυνση και επαναξιολόγηση των δαπανών για την AI, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομία και σε σημαντικούς τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς ουσιαστικά κινούμαστε με υψηλές ταχύτητες χάρη στις επενδύσεις στην AI», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην Interactive Brokers.

Στην Ευρώπη, ο τεχνολογικός τομέας υποχώρησε κατά 2,2%, συμπαρασυρόμενος από την πτώση 5,9% της ASML, παράλληλα με τις μεγάλες απώλειες των Infineon και Siemens Energy. Στην Ασία, η SoftBank σημείωσε βουτιά έως και 13,2%, ενώ οι κατασκευαστές τσιπ TSMC και SK Hynix σημείωσαν επίσης υποχώρηση.

Η παρέμβαση του Τραμπ

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κάνει μια ακόμη ανάρτηση για να υποστηρίξει την χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και να εκφράσει την διαφωνία του στην ανάγκη για ρύθμιση του τεχνολογικού πεδίου, πράγμα που το ζητούν και οι επικεφαλής των εταιρειών, αλλά και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θέτει ζήτημα προστασία των πόρων -ενέργεια, νερό και έδαφος- από τα κέντρα δεδομένων.

Αντιδρώντας, λοιπόν, στις προτάσεις για ρύθμιση του πεδίου της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε: «Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), πότε, στην Ιστορία των Επιχειρήσεων, είδε κανείς τους Ηγέτες μιας Βιομηχανίας να ζητούν ρυθμίσεις οι οποίες, αν εφαρμοστούν αυστηρά, θα τους οδηγήσουν στην απουσία και τη χρεοκοπία;».

«Η κατάληψη του Κόσμου από την AI, η καταστροφή της Ανθρωπότητας και όλα τα άλλα κακά, είναι μία ΦΑΡΣΑ, που δεν διαφέρει καθόλου από τη ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ — την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ και όλες οι άλλες ΦΑΡΣΕΣ και ΣΚΑΝΔΑΛΑ που η Αμερική αναγκάστηκε να υποστεί εξαιτίας του βρώμικου παιχνιδιού και της παράνομης συμπεριφοράς των Καταστροφέων και των Παρεκκλινόντων», συνέχισε στην ίδια ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βλέποντας ως «εχθρό» την Κίνα

Αντιπαραθετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Ο Πρόεδρος Σι, της Κίνας, μόλις ανακοίνωσε ότι η Κίνα δεν θα κάνει απολύτως τίποτα για να σταθεί εμπόδιο στην AI ή το μέλλον της». «Η Google δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να κατασκευάσει μια τεράστια εγκατάσταση στη Φινλανδία, μόνο και μόνο επειδή θεωρεί την αδειοδότηση πολύ δύσκολη στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό και θέλω να αλλάξουν νοοτροπία», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η AI και τα Κέντρα Δεδομένων θα είναι η Μεγαλύτερη Μηχανή Οικονομικής Ανάπτυξης στην Ιστορία — Μεγαλύτερη από το Πετρέλαιο, τον Χρυσό, τα Διαμάντια ή ακόμα και το Διαδίκτυο. Δεν θα σταματήσει από λαμπρά διοικούμενες Καταστροφικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της Θητείας του Προέδρου ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

