Ένα μνημείο σκαλισμένο στην πέτρα: Το μυστικό των δίδυμων σαρκοφάγων της Ίμβρου

Το Αιγαίο Πέλαγος κρύβει στα σπλάχνα και στα νησιά του μυστικά χιλιάδων ετών, αποτυπωμένα πάνω στην ίδια την πέτρα. Ένα τέτοιο μοναδικό μνημείο, που στέκει αγέρωχο στο πέρασμα των αιώνων, συνεχίζει να προκαλεί το δέος των αρχαιολόγων και των επισκεπτών στην Ίμβρο.

Ο λόγος για ένα εντυπωσιακό ταφικό μνημείο της Κλασικής Περιόδου, σμιλεμένο απευθείας πάνω στο άγριο φυσικό τοπίο του νησιού.

Δίδυμες σαρκοφάγοι λαξευμένες δίπλα-δίπλα σε έναν πελώριο φυσικό βράχο έχουν διασωθεί για περίπου 2.400 χρόνια στην Ίμβρο. Το ασυνήθιστο αυτό μνημείο, που αναγνωρίζεται εδώ και καιρό ως ένα από τα αρχαιολογικά ορόσημα του νησιού, αποτελούσε μέρος της νεκρόπολης της αρχαίας Ίμβρου.

Πάνω σε μια νότια πλαγιά με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, οι δίδυμες λαξευμένες στον βράχο σαρκοφάγοι πιστεύεται ότι χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ.

Η εφαπτόμενη μορφή τους τις διαφοροποιεί από τους πολλούς άλλους λαξευτούς τάφους που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Δύο αιώνιες κατοικίες σμιλεμένες στον ίδιο βράχο

Αντί να λαξευτούν σε κάποιο άλλο σημείο και να μεταφερθούν στο νεκροταφείο, οι δύο ταφικές γούρνες σμιλεύτηκαν απευθείας πάνω σε έναν μεγάλο φυσικό βράχο. Οι αρχαίοι λιθοξόοι τις τοποθέτησαν τη μία δίπλα στην άλλη, δημιουργώντας ένα ενιαίο ταφικό μνημείο με δύο ξεχωριστούς χώρους ταφής.

Ο καθηγητής Ρεϊχάν Κιορπέ από το Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart στα Δαρδανέλια, δήλωσε ότι το μνημείο ανήκε σε μια μεγαλύτερη νεκρόπολη που συνδεόταν με την αρχαία Ίμβρο. Αν και στην περιοχή είναι γνωστοί παρόμοιοι λίθινοι τάφοι, ο ίδιος σημείωσε ότι η διάταξη δίπλα-δίπλα καθιστά το συγκεκριμένο παράδειγμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Καμία πληροφορία δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία είχαν προετοιμαστεί οι τάφοι. Επίσης, η σημερινή κατάσταση του μνημείου αφήνει ελάχιστα ορατά στοιχεία για την αρχική του εμφάνιση, πέρα από τις δύο προσεκτικά διαμορφωμένες λίθινες υποδοχές.

Λίθινα καλύμματα που αφαιρέθηκαν κατά τους βυζαντινούς χρόνους

Οι δίδυμες σαρκοφάγοι δεν έχουν διασωθεί άθικτες. Ο Κιορπέ πιστεύει ότι το μνημείο πιθανότατα λεηλατήθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο και ότι τα λίθινα καλύμματά του αφαιρέθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως οικοδομικό υλικό. Επειδή οι ταφικές τάφροι ήταν λαξευμένες στον ίδιο τον βράχο, δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα.

Παρέμειναν στη θέση τους και έφτασαν μέχρι τις μέρες μας χωρίς να χάσουν την ιδιαίτερη δίδυμη διάταξή τους, παρά την παλαιότερη καταστροφή του μνημείου.

Τα καλύμματα που λείπουν θα σφράγιζαν αρχικά τους τάφους, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή τους που μοιάζει με σαρκοφάγο. Σήμερα, οι ανοιχτοί ταφικοί χώροι αποκαλύπτουν πιο καθαρά πώς και οι δύο τάφοι διαμορφώθηκαν μέσα στην ίδια μάζα βράχου.

Μέρος του αρχαίου τοπίου της Ίμβρου

Το όνομα Ίμβρος, στην αρχαιότητα αναφερόταν τόσο στο νησί όσο και στον κύριο οικισμό του. Η πόλη συνδέεται με την περιοχή γύρω από το σημερινό Καλεκιόι (Κάστρο) και κατοικούνταν από τον 8ο ή 7ο αιώνα π.Χ. περίπου μέχρι τη βυζαντινή περίοδο.

Η αρχαιολογική έρευνα δείχνει ότι η ανθρώπινη ιστορία του νησιού εκτείνεται πολύ πιο μακριά στο παρελθόν. Τα τεκμήρια κατοίκησης στην Ίμβρο φτάνουν περίπου 8.000 χρόνια πίσω, στη Νεολιθική περίοδο, πολύ πριν λαξευτούν οι δίδυμες σαρκοφάγοι.

Οι τάφοι ανήκουν σε μια μεταγενέστερη φάση, όταν τα νεκροταφεία αποτελούσαν μέρος του τοπίου που περιέβαλε την αρχαία Ίμβρο. Η θέση τους σε μια πλαγιά που βλέπει προς το Αιγαίο έδινε επίσης στο μνημείο μια εξέχουσα θέση έξω από την κατοικημένη περιοχή.

Αν και οι δίδυμες σαρκοφάγοι δεν αποτελούν ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν μνημείο, η ασυνήθιστη κατασκευή τους συνεχίζει να τραβά την προσοχή στην αρχαιολογική κληρονομιά της Ίμβρου. Λαξευμένες μαζί από έναν μοναδικό φυσικό βράχο, παραμένουν ένας ορατός σύνδεσμος με τις ταφικές παραδόσεις της αρχαίας Ίμβρου.