Χούθι: Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη το τελευταίο 24ωρο

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Οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη το τελευταίο 24ωρο, στον απόηχο των επιθέσεων που, σύμφωνα με το κίνημα, προκάλεσαν οι δυνάμεις του κατά κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης και των Σαουδαράβων συμμάχων τους.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, υποστήριξε ότι οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη F-15 και Typhoon, τα οποία απογειώθηκαν από σαουδαραβικές στρατιωτικές βάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν περιοχές στις επαρχίες Ταΐζ, Λαχζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντέιντα.

«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των Χούθι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του αριθμού των επιδρομών ή των στόχων που ανέφεραν οι Χούθι.