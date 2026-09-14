ΥΠΕΞ Πολωνίας: «Το ΝΑΤΟ θα νικούσε τη Ρωσία αρκετά γρήγορα σε περίπτωση σύγκρουσης»

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Το ΝΑΤΟ διαθέτει συντριπτική υπεροχή έναντι της Ρωσίας στον αέρα και θα μπορούσε να την νικήσει «αρκετά γρήγορα» σε περίπτωση σύγκρουσης, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Προχώρησε μάλιστα ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας το μισό της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες.

Ο Σικόρσκι έκανε τις δηλώσεις του την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Yalta European Strategy στο Κίεβο, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης από τη Μόσχα απέναντι σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

«Εάν η Ρωσία μας επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια, πιστεύω ότι θα την νικήσουμε αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών.

Όπως υποστήριξε, η Συμμαχία διαθέτει περίπου 2.500 αεροσκάφη, γεγονός που της δίνει, κατά τον ίδιο, τεράστιο πλεονέκτημα έναντι της Ρωσίας.

«Ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ, η υπεροχή παραμένει συντριπτική»

Ο Σικόρσκι εκτίμησε ότι ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, η ευρωπαϊκή πλευρά του ΝΑΤΟ θα εξακολουθούσε να διατηρεί σαφή υπεροχή έναντι της Μόσχας.

«Ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ, εξακολουθεί να είναι συντριπτική», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι δεν είχε ελέγξει πρόσφατα πόσα F-35, πυραύλους JASSM και άλλα μέσα πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς διαθέτουν συνολικά οι ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι δυνατότητες αυτές παραμένουν σημαντικές.

«Τα μισά ρωσικά διυλιστήρια σε έξι εβδομάδες»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Πολωνού υπουργού για τις δυνατότητες της Ευρώπης απέναντι στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

«Εάν οι Ουκρανοί έχουν καταφέρει να θέσουν εκτός λειτουργίας το μισό της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης μέσα σε έξι μήνες, εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε έξι εβδομάδες και να πλήξουμε και το υπόλοιπο μισό», δήλωσε.

Οι αναφορές του έρχονται την ώρα που οι ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων έχουν προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή καυσίμων της Ρωσίας.

Αυξημένη ένταση κοντά στα σύνορα της Πολωνίας

Οι δηλώσεις Σικόρσκι έγιναν ενώ η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι σε ενδεχόμενες ρωσικές ενέργειες κατά του ΝΑΤΟ.

Την Κυριακή, ρωσικά drones έπληξαν στόχους στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, μεταξύ των οποίων και ατμομηχανή επιβατικής αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο – Βαρσοβία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υπηρεσίες ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει για ένα ευρύ φάσμα πιθανών ρωσικών ενεργειών, από σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις έως δραστηριότητα με drones ή ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική κίνηση.

Η Μόσχα απαντά: «Ρωσοφοβία του εγκεφάλου»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις του Σικόρσκι, χαρακτηρίζοντάς τες «ρωσοφοβία του εγκεφάλου».

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις δυτικές προειδοποιήσεις περί πιθανής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι καλλιεργούν κλίμα φόβου και στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Στα τέλη Αυγούστου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στη Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το TVP World, ο Ράτκλιφ έθεσε στις ρωσικές αρχές το ενδεχόμενο πιθανής ενέργειας της Μόσχας κατά κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πάντως την επίσκεψη «σχεδόν συνηθισμένη» και δήλωσε ότι ο επικεφαλής της CIA δεν είχε σταλεί στη ρωσική πρωτεύουσα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.