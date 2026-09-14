Προκαλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Μικρασιατών: «Η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και πράξεις καταστροφής»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Προκλητική ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για να απαντήσει στο ελληνικό ΥΠΕΞ για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών Αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στην Μικρά Ασία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καλώντας τους Έλληνες αξιωματούχους «να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και κοινή λογική».

Στην ίδια ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει: «Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και πράξεις καταστροφής κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά την ίδια περίοδο, και αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης».

Regarding the Statements Made by Greek Authorities on 14 September 2026 https://t.co/ZjWS7r4xHR pic.twitter.com/daVlJ21A07 — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 14, 2026

ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας»

«Η Ελλάδα τιμά σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».

«Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται», τονίζει.