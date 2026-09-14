Νίκος Παπανδρέου: Οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν αίτημα στη Ρομπέρτα Μέτσολα για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο οι ελληνικές Αρχές, όπως ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα ζητήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων» ανέφερε η Ρομπέρτα Μέτσολα από το βήμα της Ευρωβουλής, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.