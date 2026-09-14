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Νίκος Παπανδρέου: Οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν αίτημα στη Ρομπέρτα Μέτσολα για άρση ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν αίτημα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, για την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου.

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Πολιτική

Νίκος Παπανδρέου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο οι ελληνικές Αρχές.
  • Την ανακοίνωση έκανε η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.
  • Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε επίσης ότι «οι αρμόδιες ισπανικές αρχές απηύθυναν αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές».

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Αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο οι ελληνικές Αρχές, όπως ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα ζητήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων» ανέφερε η Ρομπέρτα Μέτσολα από το βήμα της Ευρωβουλής, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

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