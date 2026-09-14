Ιράν: Νέα λίστα με απαγόρευση διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δημοσιοποίησε νέα λίστα 77 πλοίων στα οποία απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω κραδασμούς στην αγορά των καυσίμων και αύξηση των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ – ΟΡΜΟΥΖ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΙΡΑΝ – ΟΡΜΟΥΖ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν δημοσιοποίησε νέα λίστα με 77 πλοία, για τα οποία απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω κραδασμούς στην αγορά των καυσίμων, αυξάνοντας τις τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
  • Τα πλοία της λίστας θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις διελεύσεις, περιλαμβανομένων προστίμων, σύλληψης ή κατάσχεσης. Ασφαλιστικές εταιρίες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες προειδοποιούνται να αποφύγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία.
  • Η ανακοίνωση του Ιράν έρχεται λίγο μετά τη δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Με την κατάσταση να είναι τεταμένη σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ – Μαντέμπ, εντείνεται η ανησυχία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

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Ανεβάζει τους τόνους το Ιράν έναντι της διεθνούς ναυσιπλοίας ανακοινώνοντας τη νέα λίστα με 77 πλοία, για τα οποία απαγορεύεται η διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω κραδασμούς στην αγορά των καυσίμων, πράγμα που θα αυξήσει έτι περαιτέρω την τιμή σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

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Η ιρανική Αρχή για τα Στενά του Περσικού Κόλπου, που συστάθηκε από το Ιράν προκειμένου να διαχειρίζεται αιτήματα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, δημοσιοποίησε σήμερα, λοιπόν,  επικαιροποιημένο κατάλογο 77 πλοίων που «παραβιάζουν τα ιρανικά πρωτόκολλα για τα Στενά του Ορμούζ».

Τα πλοία που αναφέρονται στον κατάλογο θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις διελεύσεις περιλαμβανομένων προστίμων, σύλληψης ή κατάσχεσης, ανέφερε, προσθέτοντας πως τα πλοία που συνεργάζονται μαζί τους θα προστεθούν στον κατάλογο.

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«Ασφαλιστικές εταιρίες, κλαμπ P&I και νηογνώμονες προειδοποιούνται να αποφύγουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πλοία προκειμένου να αποφύγουν συνέπειες που προκύπτουν από συναλλαγή μαζί τους», ανέφερε η αρχή στο X. Να σημειωθεί ότι τα κλαμπ P&I (ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης) προσφέρουν σε πλοιοκτήτες και ναυλωτές κάλυψη για ποινικές ευθύνες τρίτου μέρους.

Προηγήθηκε η δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του Ιράν αυτή έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, στην οποία ανέφερε: «Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τη διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή».

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Υπενθυμίζουμε ότι η διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν σε μονοψήφιους αριθμούς ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εντοπισμού πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, πολύ κάτω από τον δεκαήμερο μέσο όρο των 14.

Οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν πλοία που μπορεί να διέπλευσαν από τα Στενά του Ορμούζ με κλειστούς τους αναμεταδότες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρου.

Με την κατάσταση να είναι τεταμένη τόσο στα Στενά του Ορμούζ, όσο και στα Μπαμπ ελ – Μαντέμπ στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας, εντείνεται η ανησυχία για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς οι προοπτικές για ειρήνη στη Μέση Ανατολή μοιάζουν πιο αδύναμες από ποτέ.

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