Στενά του Ορμούζ: Αναφορά για πλήγμα σε πλοίο – Άγνωστη η έκταση των ζημιών

Ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εξέδωσε η UKMTO, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 23:00 της 12ης Σεπτεμβρίου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, το μέγεθος των ζημιών ή ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.
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— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) September 13, 2026