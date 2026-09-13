Στενά του Ορμούζ: Αναφορά για πλήγμα σε πλοίο – Άγνωστη η έκταση των ζημιών

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Ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Σύμφωνα με την προειδοποίηση που εξέδωσε η UKMTO, το περιστατικό αναφέρθηκε στις 23:00 της 12ης Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, το μέγεθος των ζημιών ή ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η UKMTO κάλεσε τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.