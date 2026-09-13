Λιβύη: Διαψεύδει ότι παραχώρησε βάση στην Ουκρανία για επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Λιβύης στην Τρίπολη διαψεύδει δημοσίευμα του CNN, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία φέρεται να χρησιμοποίησε στρατιωτική εγκατάσταση στη Μισράτα για επιχειρήσεις με ναυτικά drones εναντίον πλοίων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή του, το λιβυκό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «καμία συμφωνία, διευθέτηση ή συντονισμός» που να επιτρέπει τη χρήση της βάσης στη Μισράτα ή οποιασδήποτε άλλης στρατιωτικής εγκατάστασης της χώρας για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εναντίον στόχων ή συμφερόντων άλλων κρατών.

Επικαλούμενη πηγή του στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, το CNN ανέφερε ότι χειριστές ναυτικών drones αναπτύχθηκαν στη βορειοδυτική Λιβύη από τα τέλη του 2025.

Σύμφωνα με άλλη πηγή του αμερικανικού δικτύου, στρατιωτική βάση στη Μισράτα χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθούν μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας εναντίον του ρωσικού σκιώδους στόλου δεξαμενόπλοιων στη Μεσόγειο, με αντάλλαγμα εκπαίδευση τοπικών δυνάμεων.

Στις αρχές Μαρτίου, η λιβυκή αρχή λιμένων ανακοίνωσε ότι στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μεθανίου Arctic Metagaz σημειώθηκαν «ξαφνικές εκρήξεις» ακολουθούμενες από «σφοδρή πυρκαγιά» βόρεια του λιμανιού της Σύρτης.

Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο ότι διεξήγαγε επίθεση με θαλάσσια drones που εξαπέλυσε από τις λιβυκές ακτές.