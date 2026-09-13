Συνάντηση Γκουτέρες – αλ Σίσι: Στο επίκεντρο η Γάζα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συζήτησαν τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στη Γάζα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, ενώ υπογραμμίστηκε ο κρίσιμος ρόλος της Αιγύπτου για την ειρήνη στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Συνάντηση Γκουτέρες - αλ Σίσι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν «λεπτομερώς την κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».
  • Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε παράλληλα τον «κρίσιμο ρόλο» της Αιγύπτου στη διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και «τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν «λεπτομερώς την κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε παράλληλα τον «κρίσιμο ρόλο» της Αιγύπτου στη διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

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