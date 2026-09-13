Συνάντηση Γκουτέρες – αλ Σίσι: Στο επίκεντρο η Γάζα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία

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Τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και «τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους».

Egypt’s President Abdel Fattah Al-Sisi said Sudan’s security, sovereignty, stability, and unity were a “red line” for Egypt, while calling for progress on the second phase of the agreement to end the war in Gaza and sufficient humanitarian aid to reach the enclave. Al-Sisi made… pic.twitter.com/iylLUx3LFj — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) September 12, 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν «λεπτομερώς την κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε παράλληλα τον «κρίσιμο ρόλο» της Αιγύπτου στη διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.