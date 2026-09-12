Κύπρος: 4χρονο αγοράκι έπεσε στο κενό από τον 6ο όροφο – Έδωσε μάχη στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του

Ένα 4χρονο αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή στην Έγκωμη της Κύπρου, έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ οι γονείς του και το αδελφάκι του βρίσκονταν εντός της κατοικίας. Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, με την Αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

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Διεθνή Νέα

Κύπρος
Πηγή: Sigmaline
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα περιστατικό στην Έγκωμη της Κύπρου, όπου ένα 4χρονο αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.
  • Το ανήλικο παιδί βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
  • Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιώντας έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

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Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην Έγκωμη της Κύπρου, όπου ένα 4χρονο αγόρι άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από πτώση από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το sigmalive, το ανήλικο παιδί βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος κλεισμένο με παράθυρα, ενώ εντός της κατοικίας βρίσκονταν οι γονείς του και το 1,5 έτους αδελφάκι του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ανδρέα Μητροπούλου, μεταδίδει το philenews.

Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 4χρονο διακομίζοντάς τον εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το sigmalive, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού στη μονάδα τραύματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του.

Το παιδί είχε καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, αναφέρουν οι Cyprus Times.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, πραγματοποιώντας έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

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