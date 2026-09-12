Μίλτος Τεντόγλου: Ultimate Champion με άλμα στα 8,35μ. στη Βουδαπέστη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος, στην πρεμιέρα του Ultimate Championship της World Athletics στη Βουδαπέστη, με καλύτερη επίδοση στα 8,35 μέτρα.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο και του Παρισιού ολοκλήρωσε τη σεζόν με μία ακόμη νίκη, μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος νικητής του άλματος εις μήκος στην ιστορία του Ultimate Championship.

Το χρηματικό έπαθλο για την πρώτη θέση ανέρχεται σε 150.000 δολάρια.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το άλμα στα 8,35 μέτρα

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με επίδοση 8,16 μ. στην πρώτη προσπάθεια. Στο δεύτερο άλμα του, αξιοποιώντας την άπνοια, έφτασε στα 8,35 μ. και πέρασε στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Με βάση τους κανονισμούς του Ultimate Championship, δικαίωμα για τρίτη προσπάθεια είχαν οι έξι καλύτεροι αθλητές μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αλμάτων. Στην εξάδα προκρίθηκαν οι Τεντόγλου με 8,35 μ., Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,09 μ., Σίμον Εχάμερ με 8,07 μ., Ανβάροφ με 7,94 μ., Γκέιλ με 7,72 μ. και Μπαλντέ με 7,70 μ.

Στην τρίτη προσπάθειά του, ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 8,27 μ., διατηρώντας ως καλύτερη επίδοση τα 8,35 μ. Μετά το τρίτο άλμα, στην τέταρτη και τελευταία προσπάθεια προκρίθηκαν οι τέσσερις πρώτοι της κατάταξης: Τεντόγλου, Σαραμπογιούκοφ, Εχάμερ και Ανβάροφ.

Ο Σαραμπογιούκοφ είχε βελτιώσει στο μεταξύ την επίδοσή του στα 8,17 μ., ενώ ο Εχάμερ παρέμενε στα 8,07 μ. και ο Ανβάροφ στα 7,94 μ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η τελευταία προσπάθεια

Ο Τεντόγλου ήταν άκυρος στο τέταρτο και τελευταίο άλμα του, με αποτέλεσμα η τελική έκβαση να εξαρτάται από τις προσπάθειες των αντιπάλων του.

Ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πλησίασε την επίδοση του Έλληνα πρωταθλητή, καθώς έφτασε στα 8,34 μ., μόλις ένα εκατοστό πίσω από τα 8,35 μ., και κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Ο Σίμον Εχάμερ ήταν άκυρος στην τέταρτη προσπάθειά του.

Έτσι, το 8,35 μ. της δεύτερης προσπάθειας παρέμεινε η καλύτερη επίδοση του αγώνα και χάρισε στον Μίλτο Τεντόγλου την πρώτη θέση και τον τίτλο του Ultimate Champion.