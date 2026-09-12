Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Σαλάχ-Εντίν – Περνά ιατρικά και βλέπει το «τριφύλλι» στο ΟΑΚΑ

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Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στην Ελλάδα λίγες ώρες μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στους «πράσινους» και τη Ρόμα για την απόκτησή του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα περάσει το πρωί της Κυριακής από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

Μάλιστα, το ίδιο βράδυ αναμένεται να βρεθεί στο ΟΑΚΑ, όπου θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά από κοντά τη νέα του ομάδα στην αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, η οποία θα ξεκινήσει στις 21:30.

Ο Σαλάχ-Εντίν θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Ρόμα για έναν χρόνο. Στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς, η οποία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Μάλιστα, το ύψος της συγκεκριμένης ρήτρας είναι χαμηλότερο από το ποσό που είχε αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το οποίο είχε διαψευστεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές έχουν ήδη συμφωνήσει και για το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή σε περίπτωση που οι «πράσινοι» αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς. Συγκεκριμένα, ο Σαλάχ-Εντίν έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται τη Δευτέρα, με τον Μαροκινό να ετοιμάζεται πλέον να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στα «πράσινα».