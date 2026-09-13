Υεμένη: Οι Χούθι καταγγέλλουν 129 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 48 ώρες

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Σε καταγγελία για μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη προχώρησε ο εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 129 επιδρομές μέσα σε διάστημα 48 ωρών, με στόχους σε επτά κυβερνήσεις της Υεμένης: Ταΐζ, Μαρίμπ, Χοντέιντα, Αλ-Τζαουφ, Σαάντα, Αμράν και Χάτζα.

#Breaking

🚨Yemeni Armed Forces Spokesman, Brigadier General #Yahya_Saree: 📌 Saudi aviation launched 129 airstrikes during the past 48 hours.

📌These airstrikes were carried out using F-15 & Typhoon aircraft, which took off from the Saudi enemy's military bases in Khamis… pic.twitter.com/Mezdn7Q9lE — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 12, 2026

Ο Σαρί ανέφερε ότι στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά F-15 και Typhoon, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απογειώθηκαν από στρατιωτικές βάσεις της Σαουδικής Αραβίας στις περιοχές Χαμίς Μουσάιτ και Ταΐφ.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι κατηγόρησε το Ριάντ για επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού και προειδοποίησε ότι η οργάνωσή του προτίθεται να απαντήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες.

«Οι επιθέσεις αυτές εναντίον του λαού μας δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προέρχονται από την πλευρά των Χούθι και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κείμενο ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τον αριθμό ή την έκταση των αεροπορικών επιδρομών.