Υεμένη: Οι Χούθι καταγγέλλουν 129 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 48 ώρες

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, κατήγγειλε 129 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εντός 48 ωρών σε επτά κυβερνήσεις της Υεμένης, χρησιμοποιώντας μαχητικά F-15 και Typhoon από σαουδαραβικές βάσεις. Οι Χούθι προειδοποιούν για αντίποινα, αν και οι αναφορές τους δεν έχουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση στο κείμενο.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη, Χούθι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, κατήγγειλε μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 129 επιδρομές μέσα σε 48 ώρες, στοχεύοντας επτά κυβερνήσεις της Υεμένης.
  • Ο Σαρί κατηγόρησε το Ριάντ για επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού και προειδοποίησε: «Οι επιθέσεις αυτές εναντίον του λαού μας δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε καταγγελία για μαζικές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη προχώρησε ο εκπρόσωπος των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 129 επιδρομές μέσα σε διάστημα 48 ωρών, με στόχους σε επτά κυβερνήσεις της Υεμένης: Ταΐζ, Μαρίμπ, Χοντέιντα, Αλ-Τζαουφ, Σαάντα, Αμράν και Χάτζα.

Ο Σαρί ανέφερε ότι στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν μαχητικά F-15 και Typhoon, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απογειώθηκαν από στρατιωτικές βάσεις της Σαουδικής Αραβίας στις περιοχές Χαμίς Μουσάιτ και Ταΐφ.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι κατηγόρησε το Ριάντ για επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού και προειδοποίησε ότι η οργάνωσή του προτίθεται να απαντήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες.

«Οι επιθέσεις αυτές εναντίον του λαού μας δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προέρχονται από την πλευρά των Χούθι και δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κείμενο ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις για τον αριθμό ή την έκταση των αεροπορικών επιδρομών.

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