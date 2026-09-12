Από σπόντα… στην αρχαιότητα: Κατολίσθηση έφερε στο φως άθικτο τάφο 2.500 ετών – Ο μυστηριώδης λαός που είχε εμπορικές σχέσεις με τους Έλληνες

Οι πιο συναρπαστικές ιστορίες του παρελθόντος δεν έρχονται πάντα στο φως μετά από προγραμματισμένες ανασκαφές, αλλά από τα απρόοστα παιχνίδια της ίδιας της φύσης.

Μια ξαφνική νεροποντή και μια υποχώρηση του εδάφους στάθηκαν αρκετές για να υπερβούν τον χρόνο στην κεντρική Ιταλία και να φέρουν στην επιφάνεια ένα αρχαιολογικό θαύμα που παρέμενε θαμμένο για αιώνες.

Όλα ξεκίνησαν στην πλαγιά κάτω από το νεκροταφείο του Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε, στην περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας, όπου οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις διέβρωσαν το έδαφος του λόφου τόσο ώστε να αποκαλυφθεί κάτι που κανείς δεν έψαχνε:

Ένα στρογγυλό κεραμικό αγγείο, με τη διακόσμησή του ακόμα ορατή, το οποίο στεκόταν σχεδόν ανέπαφο μέσα στο μετατοπισμένο χώμα. Στην πλαγιά κάτω από το νεκροταφείο του Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε (Sant’Elpidio a Mare), στην περιφέρεια Μάρκε της Ιταλίας, οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις διάβρωσαν το έδαφος του λόφου τόσο ώστε να αποκαλυφθεί κάτι που κανείς δεν έψαχνε:

Ένα στρογγυλό κεραμικό αγγείο, με τη διακόσμησή του ακόμα ορατή, το οποίο στεκόταν σχεδόν ανέπαφο μέσα στο μετατοπισμένο χώμα. Αρχικά, έμοιαζε με μπάζα. Αποδείχθηκε, όμως, ότι επρόκειτο για κτερίσματα από έναν τάφο των Πικηνών (Picene), ο οποίος χρονολογείται προκαταρκτικά στον 6ο αιώνα π.Χ. — έναν πολιτισμό που προηγείται της ίδρυσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας κατά περίπου έναν αιώνα και τον οποίο οι περισσότεροι αναγνώστες εκτός Ιταλίας πιθανότατα δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Η Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τις επαρχίες του Άσκολι Πιτσένο, του Φέρμο και της Ματσεράτα, με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Τζοβάνι Ισίνι (Giovanni Issini), επιβεβαίωσε το εύρημα το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου 2026, αφού έλαβε αναφορά για πιθανό αρχαιολογικό υλικό στην επιφάνεια του εδάφους.

Μέσα σε λίγες ώρες: Η κατεπείγουσα επιχείρηση των αρχαιολόγων κάτω από την απειλή λεηλασίας

Στην αυτοψία του χώρου συμμετείχαν αξιωματούχοι του δήμου του Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε —ο μηχανικός Ραφαέλε Τρομπιάνι (Raffaele Trobbiani) και οι δημοτικοί υπάλληλοι Πάολο Καποντάλιο (Paolo Capodaglio) και Τζοβάνι Μαριναντζέλι (Giovanni Marinangeli)— καθώς και ο διοικητής των τοπικών Καραμπινιέρων, αρχικελευστής Μικέλε Γκουλιέλμι (Michele Guglielmi). Ο Φραντσέσκο Μπελφιόρι (Francesco Belfiori), αρχαιολόγος της περιοχής, διηύθυνε την κατεπείγουσα επιχείρηση περισυλλογής.

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα μεμονωμένο, αδέσποτο θραύσμα. Αυτό που είχε έρθει στην επιφάνεια ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου: Αρκετά αγγεία και κεραμικά δοχεία, τα οποία είχαν τοποθετηθεί μαζί ως κτερίσματα μέσα σε έναν μοναδικό τάφο.

Προκειμένου να αποτραπεί η λεηλασία του χώρου —ένας πραγματικός κίνδυνος κάθε φορά που τα ευρήματα παραμένουν εκτεθειμένα— η ομάδα κατέγραψε, αφαίρεσε και ασφάλισε το υλικό μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτό που απομένει τώρα είναι το πιο αργό και λιγότερο «φωτογενές» κομμάτι της δουλειάς: Μήνες συντήρησης και ανάλυσης, που αποτελούν τον μόνο τρόπο για να προσδιοριστεί μια ακριβέστερη χρονολογία. Προς το παρόν, ο 6ος αιώνας π.Χ. παραμένει μια αρχική εκτίμηση.

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την τελική φάση της ρωμαϊκής μοναρχίας, περισσότερο από δύο αιώνες μετά τη θρυλική ίδρυση της Ρώμης το 753 π.Χ. και σχεδόν εκατό χρόνια πριν από την έναρξη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας το 509 π.Χ.

Ενώ η Ρώμη ήταν ακόμα μια αναπτυσσόμενη πόλη-κράτος στις όχθες του Τίβερη, η ακτή της Αδριατικής σε αυτό που σήμερα είναι η κεντρική Ιταλία διέθετε ήδη οργανωμένα νεκροταφεία, εδραιωμένες εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και έναν υλικό πολιτισμό τόσο ξεχωριστό, που εξακολουθεί να εκπλήσσει τους αρχαιολόγους μέχρι σήμερα.

Ποιοι ήταν οι Πικηνοί, ο αρχαίος λαός που συναλλάσσονταν με τους Έλληνες;

Οι Πικηνοί ήταν ένας από τους πολλούς προ-ρωμαϊκούς ιταλικούς λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή Μάρκε μεταξύ της Εποχής του Σιδήρου και της ρωμαϊκής κατάκτησης, με σημαντικούς οικισμούς στη Νουμάνα (Numana), το Φέρμο (Fermo) και το Μπελμόντε Πιτσένο (Belmonte Piceno).

Αποτελούν κατά κάποιο τρόπο έναν λιγότερο γνωστό «συγγενή» των διάσημων Ετρούσκων: Είναι λιγότερο ξακουστοί, αλλά εξίσου πλούσιοι σε υλικό πολιτισμό.

Οι τάφοι τους —συνήθως απλοί λάκκοι σκαμμένοι απευθείας στο έδαφος, χωρίς την περίτεχνη θαλαμοειδή αρχιτεκτονική των ετρουσκικών ταφών— έχουν αποδώσει κατά τον περασμένο αιώνα μερικά από τα πλουσιότερα σύνολα κτερισμάτων στην προ-ρωμαϊκή Ιταλία: Εισαγόμενη αττική κεραμική, χάλκινα αντικείμενα ελληνικής κατασκευής και αγαθά κύρους που μαρτυρούν έναν λαό με ισχυρές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά τη φήμη τους ως περιφερειακού πολιτισμού.

Μια γονιδιωματική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στο περιοδικό Genome Biology, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης (Sapienza University of Rome) και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Παθολογίας του CNR (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας), ανέλυσε το αρχαίο DNA περισσότερων από εκατό σκελετών που ανακτήθηκαν από νεκροπόλεις των Πικηνών.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι, παρά την ιδιαιτερότητα του υλικού τους πολιτισμού, οι Πικηνοί μοιράζονταν μια κοινή γενετική βάση με άλλες ιταλικές ομάδες της Εποχής του Σιδήρου — ενώ παράλληλα εμφάνιζαν μετρήσιμη διαφοροποίηση από τους πληθυσμούς των δυτικών ακτών της Ιταλίας, στο Τυρρηνικό Πέλαγος.

Αυτή η σύνδεση με την Ανατολική Μεσόγειο άφησε απτά ίχνη στο έδαφος. Στη Νουμάνα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια των Πικηνών κατά την αρχαιότητα, οι αρχαιολόγοι έχουν ανακτήσει αττική κεραμική και πελοποννησιακά χάλκινα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια διακινήθηκαν βαθιά στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Μια λακωνική χάλκινη υδρία —ένα δοχείο νερού— που βρέθηκε σε μια περιοχή τόσο μακρινή όσο το Γκρέχβιλ (Grächwil) της Ελβετίας, πιστεύεται ότι ανήκει στο ίδιο εμπορικό δίκτυο, αποτελώντας μια υπενθύμιση του πόσο μακριά ταξίδεψαν τα αγαθά που συνδέονταν με τους Πικηνούς από τις ακτές της Αδριατικής.

Η κυριαρχία των γυναικών και τα θαμμένα μυστικά που λείπουν από το παζλ

Οι νεκροπόλεις των Πικηνών έχουν επίσης φέρει στο φως κάτι που συνεχίζει να εκπλήσσει τους ιστορικούς: την εξέχουσα θέση των γυναικών υψηλού κοινωνικού κύρους. Ο λεγόμενος «Τάφος της Βασίλισσας του Σιρόλο» (Tomb of the Queen of Sirolo) περιείχε κτερίσματα εξίσου πλούσια με οποιαδήποτε ανδρική ταφή της περιόδου.

Ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα που συνδέονταν με την ελίτ των Πικηνών είναι οι δισκοειδείς θώρακες —προστατευτικά στήθους διακοσμημένα με γεωμετρικά μοτίβα ή μορφές ανθρώπων και ζώων, τα οποία σήμερα φυλάσσονται σε μουσεία όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μάρκε. Κανένα τέτοιο αντικείμενο δεν έχει βρεθεί στο Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε.

Τα κτερίσματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής περιορίζονται σε κεραμικά καθημερινής ή τελετουργικής χρήσης. Ωστόσο, δίνουν μια αίσθηση της κλίμακας — του πόσα στοιχεία αυτού του πολιτισμού παραμένουν ακόμα θαμμένα κάτω από το χώμα της Αδριατικής.

Η χρονική συγκυρία ενισχύει αυτή την εικόνα. Το εύρημα στο Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από μια ξεχωριστή ανασκαφή βορειότερα, στο Σιρόλο, η οποία έφερε στο φως μια πριγκιπική νεκρόπολη των Πικηνών που περιείχε ένα διτρόχαλο τελετουργικό άρμα — ένα εύρημα που είχε ήδη αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού για αυτόν τον πολιτισμό σε ολόκληρη την περιφέρεια.Το Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε δεν είναι πρωτάρη σε τέτοιου είδους ανακαλύψεις. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, γειτονικά στην πόλη Πόρτο Σαντ’ Ελπίντιο, ο Γενικός Κατάλογος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας έχει καταγράψει εδώ και καιρό μια ταφική περιοχή σε συνεχή χρήση από τον 10ο-9ο αιώνα π.Χ. έως την Ύστερη Αρχαιότητα, σε μια τοποθεσία γνωστή ως Βία Φόντε Σέρπε (Via Fonte Serpe).

Η Εφορεία Αρχαιολογίας δεν έχει προχωρήσει σε καμία άμεση συσχέτιση ανάμεσα σε εκείνη τη νεκρόπολη και τον πρόσφατα ανακαλυφθέντα τάφο, και θα ήταν πρόωρο να υποθέσει κανείς κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η εγγύτητα υποδηλώνει ότι η παράκτια λωρίδα μεταξύ του Φέρμο και της Αδριατικής διασώζει μια πολύ μεγαλύτερη ταφική αλληλουχία από ό,τι αναγνωρίζεται συνήθως έξω από τους κύκλους των ειδικών.

Τα αναπάντητα ερωτήματα που αφήνει πίσω της η κατολίσθηση

Τα τοπικά δημοσιεύματα σχετικά με την ανακάλυψη δεν συμφωνούν απόλυτα ως προς τις λεπτομέρειες. Η επίσημη ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιολογίας τοποθετεί το εύρημα γενικά «πλησίον του δημοτικού νεκροταφείου», ενώ τουλάχιστον ένα μέσο ενημέρωσης δίνει μια πιο συγκεκριμένη τοποθεσία στη Βία Τέβερε (Via Tevere).

Ένα άλλο μέσο αποδίδει την αποκάλυψη απευθείας στις πρόσφατες βροχοπτώσεις και τη μετακίνηση του εδάφους — μια λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται ρητά στην επίσημη κρατική ανακοίνωση, αν και ευθυγραμμίζεται με ξεχωριστά τοπικά ρεπορτάζ για κατολισθήσεις στην περιοχή εκείνη την εβδομάδα λόγω της βροχής.

Ούτε ο ακριβής αριθμός των αντικειμένων που ανακτήθηκαν ούτε η πλήρης έκταση του τάφου έχουν δημοσιοποιηθεί. Ο δήμος του Σαντ’ Ελπίντιο α Μάρε έχει ήδη προσφερθεί να βρει χώρο για την έκθεση των αντικειμένων μόλις ολοκληρωθούν η συντήρηση και η μελέτη τους, αν και το χρονοδιάγραμμα και η μορφή της έκθεσης θα εξαρτηθούν από τις τεχνικές οδηγίες της Εφορείας Αρχαιολογίας.

Οι αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να μοιραστούν τα αποτελέσματα με την τοπική κοινότητα μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα. Μέχρι τότε, ο τάφος παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα ανοιχτό ερώτημα: Πόσες ακόμη ταφές βρίσκονται ακόμα κάτω από αυτόν τον λόφο και πώς συνδέονται με το ευρύτερο ταφικό δίκτυο των Πικηνών που έρχεται τώρα στο φως κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής στην περιφέρεια Μάρκε.