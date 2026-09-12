Υεμένη: Προελαύνουν οι Χούθι και περί τους 50.000 οι άμαχοι τρέπονται σε φυγή – Εκτεταμένη η ανθρωπιστική κρίση

Περί τους 50.000 είναι οι άμαχοι στην Υεμένη που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας μιας ξαφνικής προέλασης των δυνάμεων των Χούθι στα δυτικά της χώρας. Ολόκληρα χωριά αδειάζουν και οικογένειες βρίσκονται παγιδευμένες κοντά στις πολεμικές συγκρούσεις της πρώτης γραμμής με τα αποθέματα τροφίμων να εξαντλούνται, σύμφωνα με εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Οι άμαχοι στη φτωχότερη χώρα της Μέσης Ανατολής έχουν βρεθεί θύματα ενός παγκόσμιου αγώνα για τον έλεγχο μιας από τις σπουδαιότερες θαλάσσιες οδούς εμπορίου στον κόσμο, η οποία απειλεί να μετατρέψει την κατάσταση στην Υεμένη σε έναν αέναο πόλεμο.

Μαχητές των Χούθι βαδίζουν σε έναν δρόμο

Σε μια αστραπιαία προέλαση αυτή την εβδομάδα, οι μαχητές των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατέλαβαν μια σειρά πόλεων κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας από δυνάμεις ευθυγραμμισμένες με την κυβέρνηση της Υεμένης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Εκατοντάδες άνθρωποι αναφέρεται ότι έχουν σκοτωθεί. Πολλοί φοβούνται την επιστροφή στον ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο που κόστισε τη ζωή σε 150.000 ανθρώπους και έφερε πολλούς άλλους στα πρόθυρα του λιμού.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στις επαρχίες Ταΐζ και Χοντεϊντά, όπου οι απότομες, καταπράσινες ορεινές κορυφογραμμές δίνουν τη θέση τους σε άνυδρες παράκτιες πεδιάδες. Για πολλές οικογένειες, αυτή ήταν η δεύτερη ή ακόμη και η τρίτη φορά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων παρατηρήθηκε να εγκαταλείπει την πόλη παίρνοντας μαζί του τα υπάρχοντά του. Οι μάχες έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν πέσει σε ορισμένες περιοχές. «Η κλίμακα του εκτοπισμού αυξάνεται ραγδαία», δήλωσε ο Τζο Λόουρι, εκπρόσωπος του ΔΟΜ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Καΐρό.

Με δυσκολία η πρόσβαση στα βασικά αγαθά

Οι επείγουσες ανάγκες, που αφορούσαν πρόσβαση σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, σε οικονομική βοήθεια, τρόφιμα, πόσιμο νερό, οικιακά είδη, υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες προστασίας. «Οι άμαχοι υφίστανται το κύριο βάρος των ανανεωμένων μαχών στην πρώτη γραμμή, των αεροπορικών επιδρομών, των βομβαρδισμών και του μαζικού εκτοπισμού», δήλωσε ο Τζο Λόουρι.

«Πολλοί από αυτούς που φεύγουν έχουν φτάσει με ελάχιστα υπάρχοντα, έχοντας φύγει ξαφνικά λόγω των βομβαρδισμών και της προέλασης στην πρώτη γραμμή», υπογράμμισε.

Ο Τζο Λόουρι ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια αναγκάζονται να επαναξιολογούν συνεχώς την πρόσβαση και να προσαρμόζουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η κατάσταση αλλάζει. «Είναι μια εξαιρετικά ρευστή και αβεβαιότητας κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εδαφικές αλλαγές, πληθυσμιακές μετακινήσεις και αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των κοινοτήτων για περαιτέρω κλιμάκωση», είπε.

Αιφνίδια προέλαση με λεηλασίες

Η προέλαση των Χούθι ήρθε απροσδόκητα και γρήγορα, ιδιαίτερα με την πτώση της στρατηγικής παραθαλάσσιας πόλης Μόχα – η οποία θεωρείται ευρέως ως η γενέτειρα του παγκόσμιου εμπορίου καφέ και η ομώνυμη πόλη του καφέ με γεύση σοκολάτας.

Ο Μοχάμεντ, 46 ετών, ο οποίος έφυγε από τη Μόχα μεσάνυχτα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (Agence France-Presse) ότι υπήρχε μια «αποκαλυπτική» ατμόσφαιρα στην πόλη. Ένας άλλος άνδρας, ο Μουτζαχίντ Ταχάμι, ο οποίος ξεκίνησε για τη νότια πόλη Άντεν που ελέγχεται από την κυβέρνηση, δήλωσε ότι ορισμένες οικογένειες έπεσαν θύματα «λεηλασιών από συμμορίες καθώς προσπαθούσαν να φύγουν». Άλλοι ανέφεραν ότι κατάφεραν να φύγουν έγκαιρα, μερικοί με μοτοσικλέτες, αλλά άλλα μέλη της οικογένειάς τους δεν ήταν το ίδιο τυχερά και παρέμειναν εγκλωβισμένα.

Εγκατάλειψη της Υεμένης από τις ΗΠΑ βλέπουν οι αναλυτές

Οι αναλυτές για τα θέματα της Υεμένης επικρίνουν εδώ και καιρό τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, επειδή ακολουθούν μια προσέγγιση επικεντρωμένη στην ασφάλεια της χώρας, η οποία υποτιμά τη διπλωματία και την ανάπτυξη. Η Ουάσιγκτον ξεκίνησε μια εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των σουνιτών μαχητών της Αλ Κάιντα για μεγάλο μέρος του 21ου αιώνα, αλλά δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη σκληροπυρηνική σιιτική εξέγερση των Χούθι μέχρις ότου οι δυνάμεις τους κατέλαβαν την πρωτεύουσα το 2014.

Με τον έλεγχο βασικών περιοχών αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων νησιών ανοιχτά των ακτών, οι αντικαδικοί Χούθι ελπίζουν να αποκτήσουν άμεση παρουσία κοντά στα Στενά του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, μια υδάτινη λωρίδα 20 μιλίων και ζωτικής σημασίας εμπορική και ενεργειακή οδό που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.

Η αξία των Στενών του Μπαμπ αλ – Μαντάμπ

Το όνομα των Στενών του Μπαμπ αλ – Μαντάμπ μεταφράζεται κατά προσέγγιση ως «η πύλη των δακρύων» ή «η πύλη της θλίψης», και τα ισχυρά ρεύματα και οι άνεμοί του καθιστούσαν το πέρασμα μεταξύ της Αραβικής Χερσονήσου και της Ανατολικής Ακτής της Αφρικής επικίνδυνο για αιώνες. Τα σύγχρονα φορτηγά πλοία δεν αντιμετωπίζουν κανένα φυσικό πρόβλημα στη διέλευση.

Αλλά εάν οι Χούθι έκλειναν αυτό το φυσικό σημείο συμφόρησης, ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να είναι καταστροφικός. Τα πλοία θα έπρεπε να αλλάξουν πορεία γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον ναυτικά μίλια. Οι συγκρούσεις έχουν ήδη συμβάλει στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από εβδομάδες που διαπραγματευόταν πλησιέστερα στα 80 δολάρια.

Σε επικίνδυνη φάση ο πόλεμος στην Υεμένη

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη, καθώς και τα πυραυλικά πλήγματα των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, αποτελούν τη σημαντικότερη βία στη χώρα από το ειρηνευτικό σχέδιο του 2022 που μεσολάβησε ο ΟΗΕ. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, δήλωσε σε μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Πέμπτη ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μια νέα και πιο επικίνδυνη φάση πολέμου».

«Αυτός ο ανανεωμένος πόλεμος θα πρέπει να μας ανησυχήσει όλους», δήλωσε ο Χανς Γκρούντμπεργκ. «Σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της σχετικής ηρεμίας που η Υεμένη βίωσε για πάνω από τέσσερα χρόνια από την εκεχειρία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ. Όχι μόνο απειλεί να βυθίσει την Υεμένη σε έναν παρατεταμένο και επεκτεινόμενο πόλεμο, αλλά κινδυνεύει επίσης να τραβήξει ξανά τη χώρα σε μια ευρύτερη και άλυτη περιφερειακή αντιπαράθεση, με παγκόσμιες συνέπειες».

Εντεινόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή

Η αστάθεια στην Υεμένη έχει αξιοποιηθεί από περιφερειακές δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη διεξαγωγή πολέμων δι’ αντιπροσώπων, και η αποτυχία τερματισμού της βίας οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρών πολιτοφυλακών. Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν έχει εντείνει περαιτέρω τις εντάσεις, με την περιφερειακή έχθρα να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών.

Εκτεταμένη η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη

Αυτό έχει επιδεινώσει μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Η πιο πρόσφατη ανθρωπιστική έκθεση του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα, προειδοποίησε ότι η χώρα των 40 εκατομμυρίων κατοίκων αντιμετωπίζει μια διευρυνόμενη κρίση υποσιτισμού, με περίπου τον μισό πληθυσμό να αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική ανασφάλεια σε εθνικό επίπεδο.

«Χρόνια συγκρούσεων, οικονομικής επιδείνωσης, εκτοπισμού, κλιματικών σοκ και περιφερειακών εντάσεων έχουν αποδυναμώσει σταθερά τα μέσα διαβίωσης και την ανθεκτικότητα των νοικοκυριών», προειδοποίησε η έκθεση. «Ταυτόχρονα, η μειωμένη ανθρωπιστική χρηματοδότηση και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί περιορίζουν την ικανότητα των ανθρωπιστικών οργανώσεων να παρέχουν βοήθεια στην απαιτούμενη κλίμακα».

Στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, όσοι διέφυγαν από το τελευταίο κύμα συγκρούσεων διέσωσαν τη ζωή τους, αλλά έμειναν σοκαρισμένοι. «Είναι μια καταστροφή και οι επιθέσεις συνεχίζονται», δήλωσε ο Μοχάμεντ Χουντάιρι, ο οποίος κατέφυγε στις συγκρούσεις σε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων με ξύλινες και αχυρένιες καλύβες κοντά στις περιοχές Χόχα. «Καταφέραμε να φύγουμε, αλλά άλλοι παραμένουν παγιδευμένοι εκεί».

Πηγή: The Guardian