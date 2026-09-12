Ταξίδι στην Ιρλανδία ετοιμάζει ο Τραμπ – «Θα λάτρευα να δω την Ιρλανδία ενωμένη – Θα συμβεί τελικά»

Διήμερη επίσκεψη στην Ιρλανδία σχεδιάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Ιρλανδούς ηγέτες. Νωρίτερα σήμερα δήλωσε ότι «θα λάτρευε» να δει την Ιρλανδία ενωμένη με την Βόρεια Ιρλανδία που τελεί υπό βρετανική διοίκηση, και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί τελικά.

«Λοιπόν δεν θέλω να προκαλέσω προβλήματα, αλλά θα σας πω ότι θα λάτρευα να τη δω ενωμένη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, έπειτα από μία συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μαρτίν, στο Δουβλίνο.

«Όπως το βλέπω εγώ, θα συμβεί τελικά… Νομίζω ότι θα είναι μία φανταστική εξέλιξη».

«Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει κάτι να πει γι’ αυτό…, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι σπουδαίο», σημείωσε.

Στο πλαίσιο του διήμερου ταξιδιού του στο Δουβλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με Ιρλανδούς ηγέτες και να περάσει χρόνο στο θέρετρο γκολφ του στο Ντούνμπεγκ, στην Κομητεία Κλερ. Η επίσκεψή του πυροδότησε μια μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας που, σύμφωνα με αναφορές, κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απόψεις παραμένουν διχασμένες μεταξύ των ντόπιων.

Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Λονδίνου

Η θέση του Γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για την ένωση της Ιρλανδίας παραμένει αμετάβλητη, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του, έπειτα από τις σχετικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών του κοινοβουλίου την Τετάρτη, σχετικά με το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος για τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Μπέρναμ δήλωσε: «Δεν είμαι ενήμερος ότι υπάρχει μία πλειοψηφική δημόσια υποστήριξη για ένα άλλο δημοψήφισμα, αλλά μέχρι αυτό ν’ αλλάξει, δεν θα υπάρξει άλλο».

Ένας εκπρόσωπος από το Γραφείο του Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ισχύουν ακόμα μετά τη δήλωση του Τραμπ στους δημοσιογράφους που ακολούθησε τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό στο Δουβλίνο, ότι η ένωση θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ