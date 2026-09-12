Ορμούζ: Συμφωνία Ιράν-Ομάν για τις νέες διαδρομές – Οι χώρες του Κόλπου θα ενημερωθούν τη Δευτέρα

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου για τα Στενά του Ορμούζ, καθορίζοντας τη βάση για τη μελλοντική ναυσιπλοΐα, ενώ η νότια διαδρομή παραμένει κλειστή. Η συμφωνία αυτή, που θεωρείται βήμα προς την κυριαρχία του Ιράν, θα παρουσιαστεί στις χώρες του Κόλπου και το Ιράκ σε σύνοδο στο Ομάν τη Δευτέρα, αν και το Μπαχρέιν αρνείται να συμμετάσχει.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν επί των λεπτομερειών για τις νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ασκεί μεγαλύτερη κυριαρχία.
  • Σύνοδος στο Ομάν τη Δευτέρα θα ενημερώσει τις χώρες του Κόλπου και το Ιράκ για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ομάν, χωρίς όμως να αναμένεται υπογραφή συμφωνίας.
  • Η Τεχεράνη επιδιώκει τέλη ναυσιπλοΐας, κάτι που το Ομάν απορρίπτει, ενώ το Μπαχρέιν αρνείται να συμμετάσχει σε συναντήσεις με το Ιράν χωρίς αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων.

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Η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν σημαίνει ότι θα ξανανοίξει αμέσως για τη ναυσιπλοΐα το πέρασμα αυτό, όμως καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα γίνει αυτό, είπε σήμερα μια ιρανική πηγή στο ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

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Σύμφωνα με την πηγή αυτήν, το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν επί των λεπτομερειών για τις νέες διαδρομές εισόδου και εξόδου από τα Στενά.

Η διαδρομή εισόδου στον Περσικό Κόλπο θα περνά αποκλειστικά από τα ιρανικά χωριά ύδατα, ενώ ένα τμήμα της διαδρομής εξόδου από τον Περσικό θα περνά επίσης από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

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Η νότια διαδρομή θα παραμείνει κλειστή, παρά την επιμονή των ΗΠΑ να ξανανοίξει, πρόσθεσε.

Η διευθέτηση αυτή είναι ένα βήμα προς την άσκηση κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά, το άνοιγμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσο θα τηρήσουν οι ΗΠΑ τους όρους της Τεχεράνης, σημείωσε ο ίδιος.

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Η επικείμενη σύνοδος στο Ομάν και οι συμμετοχές

Στη σύνοδο που σχεδιάζεται να φιλοξενηθεί τη Δευτέρα στο Ομάν, εκτός από τις χώρες του Κόλπου και το Ιράν θα συμμετάσχει επίσης το Ιράκ, ανέφερε επίσης.

Στη συνάντηση αυτή θα ενημερωθούν οι υπόλοιπες χώρες για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, ωστόσο δεν αναμένεται να υπογράψουν κάποια συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα άλλος Ιρανός αξιωματούχος.

Το Ιράν διαπραγματεύεται επί μήνες με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την άλλη πλευρά των Στενών, μια συμφωνία που θα διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Ορμούζ. Το Ομάν από την πλευρά του λέει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές στηρίζονται από τις άλλες χώρες του Κόλπου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκπρόσωποί της θα παραστούν στην προγραμματισμένη συνάντηση με τις άλλες χώρες του Κόλπου στο Ομάν τη Δευτέρα. Το Ομάν επισήμως δεν έχει ανακοινώσει κάποια σύνοδο ενώ και οι άλλες χώρες τηρούν σιγή.

Οι διεκδικήσεις της Τεχεράνης

Ο δεύτερος Ιρανός αξιωματούχους, που συζήτησε τα σχέδια αυτά ζητώντας να μην κατονομαστεί, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η συνάντηση της Δευτέρας είναι μια πρωτοβουλία του Ομάν και θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για να συζητηθούν και άλλα περιφερειακά θέματα, πέραν του Ορμούζ.

Σύμφωνα με αυτόν, η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία που θα της επιτρέπει να συλλέγει τέλη ναυσιπλοΐας από τα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά, κάτι που το Ομάν απορρίπτει.

Η κατηγορηματική άρνηση του Μπαχρέιν

Το βασίλειο του Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Αμερικανικός Στόλος, είπε ότι δεν θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με το Ιράν αν δεν αποκατασταθούν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του υπενθύμισε ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον «πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων» στη χώρα και σημείωσε ότι η αποκατάσταση των σχέσεων καλής γειτονίας περνά από τον τερματισμό των επιθέσεων και στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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