Παναθηναϊκός: Νίκησε 77-59 τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα και έκανε το 2/2 στη Ρόδο

Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την παρουσία του στο τουρνουά της Ρόδου, επικρατώντας με 77-59 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ, οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης απέναντι στη σερβική ομάδα και έκλεισαν με θετικό απολογισμό τα φιλικά τους στο νησί.

Ξεχώρισε ο Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος είχε σημαντική συνεισφορά τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, ενώ θετική παρουσία είχαν επίσης οι Μπράνκου Μπάντιο και Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τους Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Φαλ και Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με τον Μαντζούκα να δίνει λύσεις από την περιφέρεια. Η Σπάρτακ Σουμπότιτσα αντέδρασε και μείωσε στους δύο πόντους (23-21), ωστόσο ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 25-21.

Ανέβασε την ένταση στην άμυνα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βελτίωσε την αμυντική λειτουργία της, με τον Μπόνγκα να έχει καθοριστική παρουσία. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 42-31, και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 44-33.

Η Σπάρτακ ξεκίνησε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πλησίασε στους τρεις πόντους (49-46). Ο Παναθηναϊκός, όμως, απάντησε με σερί 6-0 και αποκατέστησε τη διαφορά. Ο Μήτογλου βρήκε στόχο από μακριά και οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο στο 60-47.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και αύξησε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους στο 35ο λεπτό, όταν το σκορ έγινε 72-51. Η τέταρτη περίοδος ολοκληρώθηκε με επιμέρους σκορ 17-12, με το τελικό 77-59 να δίνει στους «πράσινους» τη δεύτερη νίκη τους στο τουρνουά.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Παναθηναϊκό είναι το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, του ΠΑΟΚ και της πρωταθλήτριας του EuroCup, Μπουργκ.

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Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-59.