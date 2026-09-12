Premier League: O Τζολάκης δέχτηκε τα πρώτα του γκολ, αλλά κράτησε «όρθια» την Χαλ στην ισοπαλία με την Τσέλσι

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Η Χαλ διατήρησε το αήττητό της στην Premier League, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καθοριστική ήταν η παρουσία του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε τέσσερις σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες των γηπεδούχων.

Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παραβίασε την εστία της Χαλ στη φετινή Premier League.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση. Ο Μπελουμί ισοφάρισε στο 28′ και έξι λεπτά αργότερα, στο 34′, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, δίνοντας προβάδισμα 2-1 στη Χαλ.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έφτασε στην ισοφάριση στο 66′, όταν ο Ζοάο Πέδρο διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ, η οποία έφτασε τους οκτώ βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Νίκη της Νότιγχαμ στην έδρα της Άστον Βίλα

Σημαντικό αποτέλεσμα πήρε και η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Άστον Βίλα χάρη σε γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 46′ με τον Ντελάπ, ενώ η Άστον Βίλα ισοφάρισε στο 74′ με τον Άλισον. Το γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στα τελευταία λεπτά χάρισε στη Νότιγχαμ τη νίκη, αφήνοντας την Άστον Βίλα χωρίς τρίποντο για τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ, καθώς οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Η Λίβερπουλ παρέμεινε αήττητη, έχοντας μία νίκη και τρεις ισοπαλίες σε τέσσερις αγώνες, και έφτασε τους έξι βαθμούς.

Στο «Selhurst Park», η Ίπσουιτς επικράτησε 3-2 της Κρίσταλ Πάλας, με τον Φλέμινγκ να πετυχαίνει στο 90ό λεπτό το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Με τη νίκη αυτή, η Ίπσουιτς έφτασε τους έξι βαθμούς, όσους έχουν επίσης η Λίβερπουλ και η Μπρέντφορντ.

Ισόπαλη 2-2 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με την Μπρέντφορντ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(74′ Άλισον – 46′ Ντελάπ, 88′ Ιγκόρ Ζεσούς)

(74′ Άλισον – 46′ Ντελάπ, 88′ Ιγκόρ Ζεσούς) Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 2-2

(38′ Κλάιφερτ, 52′ Ταβερνίερ – 34′, 56′ Σαντέ)

(38′ Κλάιφερτ, 52′ Ταβερνίερ – 34′, 56′ Σαντέ) Τσέλσι – Χαλ 2-2

(7′ Ρότζερς, 66′ Ζοάο Πέδρο – 28′, 34′ Μπελουμί)

(7′ Ρότζερς, 66′ Ζοάο Πέδρο – 28′, 34′ Μπελουμί) Κρίσταλ Πάλας – Ίπσουιτς 2-3

(14′ Χαλαϊλί, 75′ Λάρσεν – 23′ Έμερσον, 45′ Ντέιβις, 90′ Φλέμινγκ)

(14′ Χαλαϊλί, 75′ Λάρσεν – 23′ Έμερσον, 45′ Ντέιβις, 90′ Φλέμινγκ) Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0

Η βαθμολογία