Αλάσκα: 15χρονος επέζησε 2 ημέρες πάνω σε αναποδογυρισμένο σκάφος – Βίντεο από τη δραματική διάσωση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στιγμές απόγνωσης αλλά και μια θαυμαστή ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκαν στη θάλασσα του Μπέρινγκ στην Αλάσκα, όπου ένας 15χρονος κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παλεύοντας με τα παγωμένα κύματα για σχεδόν δύο 24ωρα πάνω σε ένα αναποδογυρισμένο σκάφος, την ώρα που ο αδελφός και ο ξάδερφός του έχασαν τη ζωή τους.

Ο 15χρονος Ντέρεκ Πάρκερ Αγκναάνγκα, είχε πάει για ψάρεμα την περασμένη Παρασκευή μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του και τον ξάδελφό του, όταν το σκάφος τους ανετράπη.

Τα δύο μέλη της οικογένειάς του έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο ίδιος κατάφερε να επιζήσει σκαρφαλωμένος πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος.

Την Δευτέρα, ο 15χρονος εντοπίστηκε κοντά στο νησί Σεντ Λόρενς και ανασύρθηκε σώος από το πλήρωμα ενός αλιευτικού σκάφους, ενώ παράλληλα περισυνελέγησαν και οι σοροί του αδελφού και του ξαδέλφου του.

Βίντεο από τη διάσωση καταγράφει τον Αγκναάνγκα να φορά ένα κιτρινόμαυρο μπουφάν και να γονατίζει πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος.

Το πλήρωμα του αλιευτικού τού πέταξε ένα σχοινί, τραβώντας το σκάφος πιο κοντά μέχρι που κατάφεραν να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο ειδικό καλάθι διάσωσης.

Ο έφηβος ανέφερε στους διασώστες ότι και ο ξάδελφός του κρατιόταν από το σκάφος για αρκετή ώρα, αλλά δεν άντεξε μέχρι τη στιγμή της διάσωσης.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού που έσπευσε σε βοήθεια δήλωσε ότι ο Αγκναάνγκα κρατήθηκε από το σκάφος μέσα στο σκοτάδι και σε θερμοκρασίες νερού που άγγιζαν μόλις τους 10 βαθμούς Κελσίου.

«Αυτό το παιδί είναι αδιανόητα σκληρό», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTUU-TV του Άνκορατζ ο Άνταμ Γουάιτ, καπετάνιος του σκάφους The Northwest Explorer.

«Ενώ έτρεμε το στόμα του, ανέφερε ότι ο αδελφός του βρισκόταν ακόμη κάτω από το σκάφος», είπε ο Γουάιτ. «Και μετά πρόσθεσε ότι, το προηγούμενο βράδυ, πριν τη διάσωση, ο ξάδελφός του είχε γλιστρήσει στο νερό».



Αεροπλάνα και ελικόπτερα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής ξεκίνησαν να ερευνούν την περιοχή το πρωί της Δευτέρας, αφού τα μέλη της οικογένειας δήλωσαν την εξαφάνιση των τριών ανδρών το προηγούμενο βράδυ.

Η ομάδα είχε αναχωρήσει από το χωριό Σαβούνγκα στο νησί Σεντ Λόρενς την Παρασκευή και σχεδίαζε να επιστρέψει νωρίς την Κυριακή.

«Είναι ζωντανός!»

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι ένα από τα αερομεταφερόμενα κλιμάκια εντόπισε το αγόρι το πρωί της Δευτέρας και έριξε μια σωσίβια λέμβο και προμήθειες, πριν επικοινωνήσει με το σκάφος The Northwest Explorer.

Η μητέρα του Αγκναάνγκα παρακολουθούσε τη ραδιοφωνική μετάδοση της διάσωσης τη Δευτέρα, ενώ άλλα μέλη της οικογένειας ήταν συγκεντρωμένα γύρω από ένα τηλέφωνο, είπε η Γουόκερ.

«Όλοι κλάψαμε και πηδήξαμε από τη χαρά μας όταν ο καπετάνιος ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο: “Βρήκαμε ένα παιδί, είναι ζωντανός, είναι ζωντανός!”», ανέφερε. «Στη συνέχεια ρωτήσαμε: “Πού είναι οι υπόλοιποι;”».

Όταν ανέβηκε στο σκάφος, ο 15χρονος παρουσίαζε συμπτώματα υποθερμίας. Το πλήρωμα του αλιευτικού τον ζέστανε με κουβέρτες, όπως δήλωσε ο καπετάνιος.

View this post on Instagram A post shared by TRT World (@trtworld)



Με πληροφορίες από: Daily Mail