Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1: Ήττα για τους «ερυθρόλευκους» στο ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ

Ο ΟΦΗ έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της Super League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό, στην πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Οι Κρητικοί απείλησαν από τα πρώτα λεπτά. Στο 5’, ο Φούντας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από γύρισμα του Ντίκμαν, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ο α’ βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία για οφσάιντ.

Ο Ολυμπιακός δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή του στο 12’, όταν το σουτ του Πουέρτα δεν ανησύχησε τον Χριστογεώργο. Οι Πειραιώτες αύξησαν στη συνέχεια την πίεσή τους, χωρίς όμως να καταφέρουν να τη μετατρέψουν σε γκολ. Στο 21’, ο Ζότα δεν πρόλαβε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι μετά το γύρισμα του Τικνιζάν, ενώ στο 27’ το σουτ του Πορτογάλου σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών.

Η σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου για τον ΟΦΗ ήρθε στο 39’. Ο Φούντας επιχείρησε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Ορτέγα και κατέληξε στη ρίζα του δοκαριού. Στο 45’+2’, ο Αρμάντο Γκονσάλες μπήκε στη φάση ανάμεσα στους Μπουχαλάκη και Πούγγουρα και σούταρε, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Ο ΟΦΗ διατήρησε την επιθετική του παρουσία και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50’, ο Αθανασίου επιχείρησε σουτ που μπλόκαρε ο Ορτέγα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Φούντας σούταρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Στο 64’, ο Χριστογεώργος αντέδρασε αποτελεσματικά σε επικίνδυνο γύρισμα του Τικνιζάν και απομάκρυνε πριν προλάβει να επέμβει ο Ζόα.

Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Σε γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, ο Αθανασίου πέρασε την μπάλα από τα αριστερά στον Κόντρο, ο οποίος γύρισε το σώμα του και με τελείωμα έκανε το 0-1.

Ο ΟΦΗ πλησίασε και σε δεύτερο γκολ στο 81’. Μετά το γύρισμα του Αθανασίου, ο Πιρόλα παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Ορτέγα αντέδρασε και απέτρεψε το αυτογκόλ.

Στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση και είχε την καλύτερη ευκαιρία του στο 90’+4’ με τον Γιάρεμτσουκ. Η άμυνα του ΟΦΗ, ωστόσο, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την κρητική ομάδα να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με τη νίκη με 1-0.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες κάρτες: 60’ Πιρόλα

Αποβολές: –

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Πέντερσεν, Φρόιλερ (67’ Έσε), Πουέρτα (74’ Σα), Φορτούνης (74’ Μπέιλι), Σίλβα, Τσικίνιο (83’ Ζέλσον Μαρτίνς), Γκονσάλες (67’ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου (13’ λ.τρ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (69’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77’ Καραχάλιος), Φούντας (77’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο (69’ Χατζηγιοβάνης).