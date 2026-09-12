Πρίγκιπας Χάρι: «Πιστεύει ότι η βασιλική οικογένεια τον έχει ανάγκη» – Νέες αποκαλυψείς για την επιστροφή του στη Βρετανία

Σε πεδίο άγριας αντιπαράθεσης με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξελίσσεται η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, καθώς η απόφαση του βασιλιά Κάρολου να τους υποβιβάσει και επίσημα σε «ιδιώτες» προκάλεσε την οργή του ζεύγους, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο μιας απεγνωσμένης προσπάθειας επανασύνδεσης με τη βασιλική οικογένεια.

«Είναι δημόσια πρόσωπα»

Η πρόσκαιρη «εκεχειρία» και η εκστρατεία φιλίας που επιχείρησε ο Χάρι το καλοκαίρι —μέσω συμμετοχής σε ανάλαφρα podcast και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις— κατέρρευσε οριστικά μέσα σε λίγες ώρες, σημειώνει η Daily Mail.

Αφορμή στάθηκε η επίσημη «επιστολή οδηγιών» που απέστειλε ο Κάρολος προς την κυβέρνηση, τον στρατό και τους τοπικούς αξιωματούχους.

Η επιστολή ξεκαθάριζε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον ως «ιδιώτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα» και όχι ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, υπενθυμίζοντας ότι οι τίτλοι «Αυτού Υψηλότης» παραμένουν σε αναστολή.

Η αντίδραση της πλευράς του Σάσεξ ήταν άμεση και ιδιαίτερα οργισμένη. Μέσω του επικοινωνιακού του επιτελείου σε Λονδίνο και Καλιφόρνια, ο Χάρι εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στο Παλάτι.

«Ο δούκας έγινε γνωστό ότι ενοχλήθηκε ιδιαίτερα με την ιδέα ότι το ζευγάρι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιώτες. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, υποστηρίχθηκε, δεν θα απαιτούνταν καν τέτοιου είδους επίσημες οδηγίες. Οι Σάσεξ προτιμούν τον όρο “δημόσια πρόσωπα” και θα ήθελαν μια αναγνώριση ότι, σε προσωπικό επίπεδο, παραμένουν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, παρόλο που δεν λαμβάνουν πλέον δημόσια χρηματοδότηση», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον Δούκα του Σάσεξ.

Την ίδια γραμμή επιβεβαίωσε και άλλη πηγή στο περιοδικό People: «Είναι δημόσια πρόσωπα. Ο κόσμος γνωρίζει ποιοι είναι. Η ιδέα ότι μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική, “ιδιωτική” ζωή δεν είναι δυστυχώς ρεαλιστική».

Για να αποδείξει την «αδικία», η ομάδα του Χάρι έφτασε στο σημείο να δημοσιοποιήσει την ακριβή ώρα της αλληλογραφίας λεπτό προς λεπτό.

Η επιστολή τούς κοινοποιήθηκε στις 13:59. Απάντησαν στις 14:19 ζητώντας χρόνο για «διευκρινίσεις». Ο Χάρι, που βρισκόταν σε γυρίσματα στα Tower Bridge Studios, ενημερώθηκε στις 15:09, αλλά στις 15:11 το Παλάτι τους ειδοποίησε ότι ήταν αργά, καθώς το ανακοινωθέν είχε ήδη σταλεί στα ΜΜΕ από τις 15:06.

«Καμένες γέφυρες στην Αμερική»

Παρά το γεγονός ότι το 2020 το ζευγάρι δήλωνε ότι επιθυμούσε μια ιδιωτική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η τωρινή τους στάση αποκαλύπτει βαθύτερους σχεδιασμούς.

«Κοιτάξτε, περιμένουν ότι θα τους επιτραπεί η επιστροφή. Ο Χάρι πιστεύει ότι [η βασιλική οικογένεια] τον έχει ανάγκη. Ο ίδιος και η Μέγκαν δεν έχουν τίποτα άλλο να παρουσιάσουν. Έχουν κάψει κάθε γέφυρα στην Αμερική», δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια μια άλλη πηγή στην Daily Mail.

Φίλος του Χάρι ανέφερε ότι ο Πρίγκιπας δεν εξεπλάγη από τη στάση του Παλατιού. «Δεν εκπλήσσεται. Θυμηθείτε, πρόκειται για ένα ζευγάρι που δεχόταν τη μία διαρροή μετά την άλλη εναντίον του από τμήματα του κατεστημένου. Είχαν πραγματικά προετοιμαστεί για αυτό το αποτέλεσμα πριν επιστρέψουν. Το περίμεναν πάντα».

Ωστόσο, πηγές από τον χώρο των δημοσίων σχέσεων κάνουν λόγο για μια καταστροφική στρατηγική.

«Τελικά, οι δημόσιες σχέσεις τους είναι καταστροφικές κάθε φορά και ακούω ότι η ομάδα τους είναι εντελώς δυστυχισμένη. Όλα φαίνονται απαίσια. Η επικοινωνιακή τακτική είναι αδιανόητη — τόσο πρόχειρη, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι έδωσαν ανώνυμες δηλώσεις ως απάντηση στην επιστολή του Βασιλιά. Αυτό που δείχνει είναι ότι υπέθεταν πως ο Βασιλιάς θα άλλαζε γνώμη για τη συμφωνία του Σάντριγχαμ, αντί να κρατήσει σταθερή γραμμή».

Τα οικονομικά αδιέξοδα, το πλήγμα στα Invictus Games και η Μέγκαν

Η ανάγκη του ζευγαριού να διατηρήσει βασιλικό προφίλ συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση των επιχειρηματικών τους σχεδίων στις ΗΠΑ.

Οι εμπορικές τους συμφωνίες ακυρώνονται η μία μετά την άλλη, το brand της Μέγκαν («As Ever») παραμένει στάσιμο, ενώ το Netflix υποβάθμισε τη συνεργασία τους.

Η κρίση χτύπησε και τα παιχνίδια Invictus Games, όπου ο Χάρι αναζητά χορηγίες ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών για να τα «σώσει». Παράλληλα, η Ουγκάντα απέσυρε ξαφνικά τη συμμετοχή της.

Από την πλευρά της, η Μέγκαν φαίνεται να αναζητά διέξοδο στη βρετανική βιομηχανία θεάματος, στοχεύοντας σε μια πρόσκληση για τα 40χρονια του «Φαντάσματος της Όπερας» στις 9 Οκτωβρίου – λόγω των στενών σχέσεων του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ με τον βασιλιά Κάρολο.

Παράλληλα, οι διαρροές για συμμετοχή της στη σειρά «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι αποδείχθηκαν απλές «κουβέντες» και όχι επίσημη συζήτηση ή συμφωνία.

Το μέλλον στη Βρετανία

Αυτή τη στιγμή, το ζεύγος διαμένει προσωρινά σε μια πολυτελή κατοικία στο κτήμα ενός πλούσιου φίλου τους στο Κοτσγουολντς, έχοντας εγγράψει τα παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, σε βρετανικά σχολεία.

«Πιστεύω ότι και οι δύο νιώθουν σε μεγάλο βαθμό πολύ θετικά και είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι με το νέο κεφάλαιο. Έχουν ελάχιστα σχέδια από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα και ο στόχος είναι να κρατήσουν χαμηλό προφίλ», δηλώνει φιλικό τους πρόσωπο.

Στα τέλη Οκτωβρίου σχεδιάζουν να επιστρέψουν προσωρινά στην Καλιφόρνια για τις σχολικές διακοπές, πριν επιστρέψουν ξανά στη Βρετανία.

Ο Χάρι ευελπιστεί ότι μέχρι τότε μια αναθεώρηση από το υπουργείο Εσωτερικών θα αναβαθμίσει το καθεστώς ασφαλείας του.

«Πιστεύει ότι θα λάβει αυξημένη αστυνομική προστασία μετά την αναθεώρηση», αναφέρει στην Daily Mail ένας φίλος του.