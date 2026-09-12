«Λύγισε» η Κατερίνα Στανίση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγε τζάμπα – Θέλω να ξέρει ότι τον αγαπάμε»

Η Κατερίνα Στανίση μίλησε το Σάββατο (12.09.2026) για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών έπειτα από ανακοπή, αναφερόμενη τόσο στην προσωπική τους σχέση όσο και στη μακρόχρονη καλλιτεχνική συνεργασία τους.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στις κοινές εμφανίσεις τους στην Πύλη Αξιού στη Θεσσαλονίκη και στο Thalassa People’s Stage, καθώς και στο τραγούδι «Σ’ έχω κάνει Θεό», το οποίο είχαν ερμηνεύσει μαζί επί σκηνής.

«Ένα παιδί που έφυγε τζάμπα. Από αυτά που βλέπω, πιστεύω ότι ο Γιώργος μας πήγε άδικα. Αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι έφυγε και εκείνος στενοχωρημένος. Ήταν επαγγελματίας, πολύ καλός συνεργάτης και καλός εργοδότης. Είχε πολύ κόσμο στη δουλειά του», ανέφερε η Κατερίνα Στανίση.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είχε τη μύτη ψηλά. Ήμασταν άνθρωποι της γειτονιάς μας και μας βγήκε σε καλό. Δεν ξέρω τι έγινε. Εννοείται ότι θα ήταν εδώ αν δεν είχαν γίνει όσα έγιναν, αυτό το λάθος, δεν ξέρω τι ήταν. Έχει γίνει μόδα με αυτές τις μεθόδους. Θέλω να ξέρει ο Γιώργος ότι τον αγαπάμε».

Η συνεργασία τους στο «Σ’ έχω κάνει Θεό»

Ιδιαίτερη θέση στις κοινές εμφανίσεις τους είχε το «Σ’ έχω κάνει Θεό». Η Κατερίνα Στανίση είχε ερμηνεύσει πρώτη το τραγούδι, ενώ αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε τη δική του επανεκτέλεση, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Όταν εμφανίζονταν μαζί, οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονταν τη σκηνή για την ερμηνεία του συγκεκριμένου τραγουδιού, ενώ η Κατερίνα Στανίση συνήθιζε να αστειεύεται μαζί του κατά τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεών τους.