Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος θα μείνει διαχρονικός» δηλώνει ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Γούναρης

Ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Γούναρης δηλώνει σοκαρισμένος από ένα βίντεο που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ηλικία 18 ετών να τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου σε σχολική γιορτή. Ο Γούναρης αναφέρθηκε στην διαχρονική φωνή και τον εκφραστικό τρόπο του Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν εμφανής από νεαρή ηλικία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Αντώνης Γούναρης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνει σοκαρισμένος από την τραγική ειδήση που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα.
  • Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντώνης Γούναρης, «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, ήταν ξαφνικό, δεν το περίμενε κανείς….».
  • Μιλώντας στο Ertnews, ο Γούναρης αναφέρθηκε σε ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη 18 ετών να τραγουδάει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου, δηλώνοντας: «Σοκαρίστηκα γιατί δεν είχα δει ένα βίντεο που είναι ο Γιώργος σε μία σχολική γιορτή και ερμηνεύει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Πάριου…».

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Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Αντώνης Γούναρης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δήλωσε σοκαρισμένος από την τραγική είδηση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή που έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην καλλιτεχνική του αξία.

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«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, ήταν ξαφνικό, δεν το περίμενε κανείς….»

Μιλώντας στο Ertnews, αναφέρθηκε στο βίντεο όπου καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 18ετών να τραγουδάει το «τρελό φορτηγό» του Γιάννη Πάριου, είπε χαρακτηριστικά: «Σοκαρίστηκα γιατί δεν είχα δει ένα βίντεο που είναι ο Γιώργος σε μία σχολική γιορτή και ερμηνεύει το «Σαν τρελό φορτηγό» του Πάριου… είδα τον Μαζωνάκη, τον καλλιτέχνη 18 χρονών, με την φωνή που είχε μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο που εκφραζόταν με τα χέρια του τότε… αυτόν τον τρόπο είχε από 18 ετών. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που ξέρουμε. Θα μείνει διαχρονικός…»

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