Τζέρεμι Κλάρκσον: «Έχω κανονίσει να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια» – Η μάχη με τον καρκίνο και η απόφαση να χαρεί ξανά τη ζωή

Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού αντιμετωπίζει ο Τζέρεμι Κλάρκσον την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο Βρετανός παρουσιαστής, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, δηλώνει πλέον πως η νόσος βρίσκεται σε ύφεση και πως θέλει να αφήσει πίσω του ορισμένες από τις στερήσεις που επέβαλε στον εαυτό του προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του.

Μιλώντας στους Sunday Times, ο Κλάρκσον αναφέρθηκε με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό στο πόσο σκοπεύει να παραμείνει στη ζωή. «Έχω ένα φορολογικό σχέδιο. Έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια», είπε, κάνοντας αναφορά στη βρετανική νομοθεσία για τον φόρο κληρονομιάς.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο φορολογικό πλαίσιο, μια δωρεά μπορεί υπό προϋποθέσεις να απαλλαγεί πλήρως από τον φόρο κληρονομιάς, εφόσον ο δωρητής παραμείνει στη ζωή για τουλάχιστον επτά χρόνια μετά τη μεταβίβασή της.

«Στην πραγματικότητα, τώρα είναι άλλα έξι χρόνια. Και μετά, αν τύχει και τα κακαρώσω, θα είμαι ευχαριστημένος», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Πέρα, όμως, από το χιούμορ, ο Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός από τα «The Grand Tour» και «Top Gear» και σήμερα παρουσιαστής του «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» μίλησε και πιο σοβαρά για την κατάσταση της υγείας του. Όπως ανέφερε, αισθάνεται καλά μετά τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, ενώ οι τελευταίες εξετάσεις του είναι καθαρές.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την καθημερινότητά του. Ο Κλάρκσον παραδέχτηκε ότι εγκαταλείπει τη διατροφή χαμηλών λιπαρών και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη που είχε ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα, καθώς δεν θέλει η προσπάθεια για έναν όσο το δυνατόν πιο υγιεινό τρόπο ζωής να μετατραπεί σε πλήρη στέρηση.

Jeremy Clarkson, 66, says he won’t be sticking to his healthy diet after getting the all-clear from prostate cancer – because he ‘hasn’t worked his a**e off for 40 years to have no joy in old age’ https://t.co/57sultogqi — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

«Βεβαίως, μπορώ να τρώω λιγότερο και πιο υγιεινά. Μπορώ να γίνω φυτοφάγος. Και ναι, μπορώ να κάνω πεζοπορίες 20 μιλίων και 20.000 βήματα την ημέρα», δήλωσε.

Και συμπλήρωσε: «Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει και λίγη χαρά στη ζωή. Και το να μην πίνεις και να μην τρως μια χοιρινή μπριζόλα σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη χαρά στη ζωή. Και δεν δούλεψα σαν σκυλί επί 40 χρόνια για να μην έχω καμία χαρά στα γεράματά μου. Οπότε σκοπεύω να απολαμβάνω τη ζωή μου τώρα που μεγάλωσα».