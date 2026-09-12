Αδαμαντία Λιόλιου: «Με έχουν ανακρίνει στην Ουκρανία – Πήγαν όλα καλά»

Μαζί με την τηλεοπτική της παρτενέρ, Βελίκα Καραβάλτσιου, βρέθηκε την Παρασκευή στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» η Αδαμαντία Λιόλιου, όπου μίλησε για την εμπειρία της από αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει την επιστροφή από μια τέτοια αποστολή, σημειώνοντας ότι οι εικόνες και οι εμπειρίες που βιώνει ένας δημοσιογράφος «τις κουβαλάει μέσα του».

«Όταν γυρνάς από μια αποστολή, είναι πάντα μια πρόκληση. Αποφορτίζεσαι, σκέφτεσαι τι έχει γίνει, αυτά που είδες και ό,τι κάλυψες, όποιες εμπειρίες τις έχεις βιώσει επομένως τις κουβαλάς μέσα σου, το οποίο είναι και μια παρακαταθήκη. Σου δίνει και ένα νόημα στη ζωή σου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά τη διάρκεια αποστολής της στην Ουκρανία, όταν κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις Αρχές.

«Με έχουν ανακρίνει σε αποστολή, θα το πω ως εκεί. Με έχουν καλέσει και με έχουν ανακρίνει στην Ουκρανία. Πήγαν όλα καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.