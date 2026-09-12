Γιώργος Μαζωνάκης: Από την πίστα στη μικρή οθόνη – Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις που άφησαν εποχή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, γνωστός για την ξεχωριστή του πορεία στην ελληνική μουσική, έχει πραγματοποιήσει και αξιοσημείωτες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Από το 1996 έως το 2022, συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές, υποδυόμενος είτε τον εαυτό του είτε συγκεκριμένους ρόλους, επιδεικνύοντας χιούμορ και διάθεση για αυτοσαρκασμό.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από τη μουσική, έχει δοκιμάσει και την υποκριτική, αποδεικνύοντας πως δεν φοβόταν να «τσαλακωθεί», να αυτοσαρκαστεί και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.
  • Η πρώτη του τηλεοπτική «στάση» έγινε το 1996, ως guest στη σειρά «Εμείς κι Εμείς», ενώ εμφανίστηκε και στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» ως ο εαυτός του.
  • Η πιο διαφορετική τηλεοπτική του εμπειρία ήρθε στο «Μίλα Μου Βρώμικα» το 2010, όπου υποδύθηκε τον Τζορτζ Αηδόνη, συμμετέχοντας κανονικά στην εξέλιξη της πλοκής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική μουσική, με τις εμφανίσεις του να χαρακτηρίζονται πάντα από έντονη προσωπικότητα και ιδιαίτερο στυλ.

Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές που άφησε για λίγο το μικρόφωνο και πέρασε μπροστά από την κάμερα, αποδεικνύοντας πως δεν φοβόταν να «τσαλακωθεί», να αυτοσαρκαστεί και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Η πρώτη του τηλεοπτική «στάση» έγινε το 1996, ως guest στο δεύτερο κύκλο της σειράς του Mega «Εμείς κι Εμείς».

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2003, βρέθηκε στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» των Ρήγα-Αποστόλου, όπου εμφανίστηκε στο 20ο επεισόδιο ως ο εαυτός του σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τηλεοπτικές εμφανίσεις εκείνης της δεκαετίας.

Το 2007 ακολούθησαν τα «Υπέροχα Πλάσματα». Στο ίδιο επεισόδιο με τη Δήμητρα Γαλάνη, ο Μαζωνάκης συμμετείχε σε μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ιστορία, παίζοντας ξανά τον εαυτό του.

Τρία χρόνια αργότερα, ήρθε η πιο διαφορετική τηλεοπτική του εμπειρία. Στο «Μίλα Μου Βρώμικα» του Mega άφησε στην άκρη την πραγματική του ταυτότητα και υποδύθηκε τον Τζορτζ Αηδόνη, συμμετέχοντας κανονικά στην εξέλιξη της πλοκής.

Η επιστροφή του στη μυθοπλασία έγινε το 2022, μέσα από τη σειρά «Τα Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά. Στο επεισόδιο «Ένα θαύμα», ο τραγουδιστής μπήκε στον ανατρεπτικό κόσμο της «Νέας Μάντρας», αξιοποιώντας για ακόμη μία φορά το χιούμορ και τη διάθεσή του για αυτοσαρκασμό.

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