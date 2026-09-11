Ξέσπασε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο πατέρας του τραγουδιστή, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του γιου του.

Ο πατέρας του καλλιτέχνη εξέφρασε την οργή και την οδύνη του, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα το φέρει πίσω;

Κάνανε το κακό, και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;» δήλωσε.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που παρακολουθούσε την πορεία του.