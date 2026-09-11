Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Συνέδεσε τις επιθέσεις με τον πόλεμο στο Ιράν – «Γι’ αυτό πολεμάμε και σήμερα»

Με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν συνέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στα θύματα και στους στρατιωτικούς, διαμηνύοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στην Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μιλώντας την Παρασκευή στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ήταν ποτέ ξανά οι ίδιες» μετά την 11η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το BBC.

«Εκείνη την ημέρα ήμασταν όλοι Νεοϋορκέζοι. Αλλά ήμασταν επίσης όλοι Αμερικανοί», είπε, αναφερόμενος στο κλίμα ενότητας που ακολούθησε τις επιθέσεις.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ – Γι’ αυτό πολεμάμε και σήμερα»

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος επικεντρώθηκε στις ιστορίες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα στο Πεντάγωνο και στην πτήση 77 της American Airlines, η οποία συνετρίβη στο κτίριο στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Σήμερα ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ. Γι’ αυτό πολεμάμε και σήμερα», δήλωσε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι σε ημέρες όπως η 11η Σεπτεμβρίου «μαθαίνουμε από τι πραγματικά είναι φτιαγμένη μια χώρα».

«Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ξανά από τι είμαστε φτιαγμένοι και πρέπει να είμαστε δυνατοί και πρέπει να είμαστε έξυπνοι», πρόσθεσε.

Trump is using his 9/11 speech to promote his war against Iran pic.twitter.com/B5ZrgIb3Iv — Aaron Rupar (@atrupar) September 11, 2026

Η αναφορά στο Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα

Στη συνέχεια ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως την επέτειο με τις σημερινές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, επαινώντας τα μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Χαιρετίζουμε τους στρατιωτικούς που εργάζονται αυτή τη στιγμή για να διασφαλίσουν ότι ο υπ’ αριθμόν ένα κρατικός υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ, μα ποτέ, πυρηνικό όπλο», είπε.

Η αναφορά αυτή έδωσε σαφή πολιτική διάσταση στην ομιλία του για την 25η επέτειο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη σημερινή σύγκρουση με το Ιράν ως συνέχεια της δέσμευσης των ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν την τρομοκρατία και τις απειλές εναντίον της χώρας.

Στο Πεντάγωνο αντί για το Ground Zero

Ο Τραμπ επέλεξε να παραστεί στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, αντί για την κεντρική εκδήλωση στο Ground Zero της Νέας Υόρκης, όπου συγκεντρώθηκαν οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ και συγγενείς των θυμάτων.

Στο Πεντάγωνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ τίμησαν τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος που είχαν καταλάβει οι αεροπειρατές έπεσε στο κτίριο πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

Η ομιλία του Τραμπ έκλεισε με το ίδιο μήνυμα που κυριάρχησε στις εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα: ότι η 11η Σεπτεμβρίου εξακολουθεί, ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται την ασφάλεια, την τρομοκρατία και τον ρόλο τους στον κόσμο.