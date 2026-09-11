Αλ Κάιντα: «Επαναφέρει» τον Χάμζα μπιν Λάντεν σε βίντεο για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου – Μυστήριο γύρω από το υλικό

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Νέο προπαγανδιστικό βίντεο για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε η Αλ Κάιντα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το όνομα του Χάμζα μπιν Λάντεν, γιου του Οσάμα μπιν Λάντεν. Η δημοσίευση προκαλεί ερωτήματα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει το 2019 ότι ο Χάμζα σκοτώθηκε σε αμερικανική αντιτρομοκρατική επιχείρηση, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το υλικό που παρουσιάζεται τώρα είναι πρόσφατο ή παλαιότερο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Αλ Κάιντα κυκλοφόρησε προπαγανδιστικό υλικό για τη συμπλήρωση 25 ετών από την 11η Σεπτεμβρίου, στο οποίο περιλαμβάνονται εικόνες τόσο του Οσάμα μπιν Λάντεν όσο και του γιου του, Χάμζα.

Το AFP υπενθυμίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει το 2019 πως ο Χάμζα μπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν τώρα είναι πρόσφατα ή ότι η εμφάνισή του στο βίντεο σημαίνει πως βρίσκεται εν ζωή.

Το όνομα μπιν Λάντεν επιστρέφει στο προπαγανδιστικό υλικό

Η παρουσία του Χάμζα στο νέο βίντεο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την Αλ Κάιντα, καθώς ο γιος του ιδρυτή της οργάνωσης είχε παρουσιαστεί ήδη στο παρελθόν ως πιθανός συνεχιστής της πολιτικής και ιδεολογικής κληρονομιάς του πατέρα του.

Πριν από την ανακοίνωση του θανάτου του, οι αμερικανικές αρχές τον θεωρούσαν σημαντικό στέλεχος της οργάνωσης και είχαν προσφέρει αμοιβή έως 1 εκατ. δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Χάμζα μπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί σε αμερικανική αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην περιοχή Αφγανιστάν – Πακιστάν, χωρίς να δημοσιοποιήσει τότε πολλές λεπτομέρειες για τον ακριβή χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου του.

Monitoring: Al-Qaeda Revives Hamza bin Laden in 25th Anniversary Propaganda Video Al-Qaeda’s media arm, As-Sahab, has released the first part of a 25th-anniversary propaganda series marking the 11 September attacks, placing Hamza bin Laden at the centre of its message despite… https://t.co/fEZSic2qJg pic.twitter.com/YQqyDunJf4 — Indus Sentinel Grid (@ISGofficial_) September 11, 2026

Η λεπτομέρεια που προκάλεσε ερωτήματα

Ο λογαριασμός Indus Sentinel Grid στο X, ο οποίος παρακολουθεί θέματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, υποστήριξε ότι στο νέο βίντεο ο Χάμζα μπιν Λάντεν εμφανίζεται σε τρία διαφορετικά σημεία.

Ο ίδιος λογαριασμός παρατήρησε επίσης ότι δίπλα στο όνομά του δεν χρησιμοποιείται η θρησκευτική έκφραση που συχνά συνοδεύει αναφορές σε νεκρούς, ερμηνεύοντας την παράλειψη ως πιθανή προσπάθεια της Αλ Κάιντα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο Χάμζα παραμένει ζωντανός.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση, πάντως, προέρχεται από τον λογαριασμό και δεν έχει επιβεβαιωθεί από το AFP, το Reuters ή άλλη ανεξάρτητη μεγάλη ειδησεογραφική πηγή.

Σύνδεση παρελθόντος και σημερινής Αλ Κάιντα

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση στο X, το βίντεο συνδέει τις εμφανίσεις του Χάμζα μπιν Λάντεν με μηνύματα που αποδίδονται στον Σαΐφ αλ Αντέλ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σημερινής Αλ Κάιντα.

Ο αλ Αντέλ δεν εμφανίζεται στην κάμερα, αλλά αποσπάσματα κειμένων που του αποδίδονται διαβάζονται από αφηγητή.

Η επιλογή του Χάμζα δίπλα στη σημερινή προπαγανδιστική γραμμή της οργάνωσης φαίνεται να εξυπηρετεί έναν προφανή στόχο: να συνδεθεί η σημερινή Αλ Κάιντα με το όνομα και την κληρονομιά του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Στόχος και η νέα γενιά

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης μηνύματα στρατολόγησης και αναφορές στην εξάπλωση του τζιχαντιστικού κινήματος.

Η επιλογή της 25ης επετείου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αλ Κάιντα απευθύνεται πλέον και σε μια γενιά πιθανών υποστηρικτών που δεν είχε ακόμη γεννηθεί όταν πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το Reuters έχει επισημάνει ότι, παρότι η Αλ Κάιντα είναι σήμερα πολύ πιο αποκεντρωμένη και διαφορετική από την οργάνωση που πραγματοποίησε τις επιθέσεις του 2001, εξακολουθεί να δρα μέσω δικτύων και παραρτημάτων σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Νέο βίντεο ή παλιό υλικό;

Αυτό παραμένει το βασικό αναπάντητο ερώτημα.

Η κυκλοφορία προπαγανδιστικού βίντεο της Αλ Κάιντα για την 25η επέτειο και η παρουσία εικόνων του Χάμζα μπιν Λάντεν επιβεβαιώνονται από το AFP.

Αυτό που δεν έχει επιβεβαιωθεί είναι εάν πρόκειται για νέα καταγραφή ή για παλαιότερο υλικό που χρησιμοποιείται εκ νέου.

Η Αλ Κάιντα, πάντως, επέλεξε να επαναφέρει το όνομα μπιν Λάντεν σε μία από τις πιο συμβολικές ημερομηνίες της ιστορίας της, επιχειρώντας να συνδέσει το παρελθόν της με τη σημερινή της προπαγάνδα.

Το υλικό έχει παρουσιαστεί ως «Μέρος Πρώτο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και νέες δημοσιεύσεις.