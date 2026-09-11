Σάλος στις ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης 10 ετών σε αναλύτρια – Διέγραφε ανδρικό DNA από υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και παιδιών

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Σε 10 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε πρώην αναλύτρια εγκληματολογικού εργαστηρίου στο Κολοράντο των ΗΠΑ, η οποία παραδέχθηκε ότι αλλοίωνε και διέγραφε δεδομένα DNA επί χρόνια, επηρεάζοντας εκατοντάδες ποινικές υποθέσεις. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δεκάδες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και παιδιών, στις οποίες είχαν διαγραφεί ενδείξεις παρουσίας ανδρικού DNA.

Η Ιβόν «Μίσι» Γουντς, 66 ετών, πρώην αναλύτρια του Colorado Bureau of Investigation (CBI), καταδικάστηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σε δεκαετή κάθειρξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της 1ης Δικαστικής Περιφέρειας του Κολοράντο.

Η Γουντς είχε δηλώσει ένοχη τον Ιούνιο για τέσσερα κακουργήματα: κυβερνοέγκλημα, ψευδορκία πρώτου βαθμού, απόπειρα επηρεασμού δημόσιου λειτουργού και πλαστογραφία.

Οι κατηγορίες αφορούσαν παρατυπίες που διέπραξε από το 2008 έως το 2023, όσο εργαζόταν ως εγκληματολόγος στο CBI.

«Απέτυχα σε μια ευθύνη που μου είχε ανατεθεί»

Κατά την επιβολή της ποινής, η Γουντς ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι οι πράξεις της έπληξαν την αξιοπιστία του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης αλλά και τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στις υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη συμπεριφορά μου και για τα αδικήματα για τα οποία δήλωσα ένοχη και γνωρίζω ότι μία συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει τη ζημιά», είπε.

«Για πολλά χρόνια μου είχαν εμπιστευθεί στοιχεία που μπορούσαν να έχουν τεράστιες συνέπειες για κατηγορούμενους, θύματα, οικογένειες και δικαστήρια. Απέτυχα σε αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε.

Ο δικαστής Άντριου Πόλαντ χαρακτήρισε την υπόθεση «σκόπιμη παραβατική συμπεριφορά από μια άρτια εκπαιδευμένη επαγγελματία που κατείχε θέση εξαιρετικά μεγάλης εμπιστοσύνης».

Ένας ασκούμενος εντόπισε το πρώτο κενό στα δεδομένα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ασκούμενος στο CBI εντόπισε ότι έλειπαν δεδομένα DNA από δείγμα που είχε επεξεργαστεί η Γουντς το 2018.

Ακολούθησε ευρύτερος έλεγχος, ο οποίος αποκάλυψε παρόμοιες αλλοιώσεις και διαγραφές σε άλλες υποθέσεις.

Το CBI ζήτησε στη συνέχεια ανεξάρτητη ποινική έρευνα από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Νότιας Ντακότα.

Οι ερευνητές εντόπισαν τελικά 53 υποθέσεις με ψευδείς ή παραπλανητικές εργαστηριακές εκθέσεις, στις οποίες υπήρχαν δηλώσεις που αποδίδονταν στην Γουντς.

Διέγραφε ενδείξεις ανδρικού DNA

Από τις 53 υποθέσεις, οι 41 δεν οδήγησαν σε ποινικές διώξεις.

Οι 32 από αυτές αφορούσαν γυναίκες και παιδιά που είχαν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σε αυτές τις υποθέσεις η Γουντς διέγραφε τιμές που έδειχναν παρουσία ανδρικού DNA και στη συνέχεια εξέδιδε εκθέσεις στις οποίες ανέφερε ότι δεν είχε εντοπιστεί ανδρικό γενετικό υλικό.

Η συμπεριφορά της, σύμφωνα με την εισαγγελία, «εξάλειψε ευκαιρίες για περαιτέρω εξετάσεις, συγκρίσεις και έρευνα».

Υποθέσεις που έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια

Δώδεκα ψευδείς εργαστηριακές εκθέσεις συνδέθηκαν με υποθέσεις στις οποίες ασκήθηκαν τελικά ποινικές διώξεις.

Από αυτές, τρεις έφτασαν σε δίκη. Η μία κατέληξε σε καταδίκη και οι άλλες δύο σε αθώωση.

Η Γουντς δήλωσε ένοχη για ψευδορκία εξαιτίας ψευδούς κατάθεσης που έδωσε σε δίκη η οποία οδήγησε σε καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού.

Από τις υπόλοιπες εννέα υποθέσεις, έξι κατέληξαν σε συμφωνίες με την εισαγγελία, δύο απορρίφθηκαν και μία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Οι εισαγγελείς διευκρίνισαν, πάντως, ότι η ποινική έρευνα δεν εντόπισε στοιχεία ότι η Γουντς κατασκεύασε ψευδείς ταυτοποιήσεις DNA, ψευδείς συγκρίσεις ή ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Εκατοντάδες ακόμη υποθέσεις επηρεάστηκαν

Η παραποίηση τιμών στις εργαστηριακές σημειώσεις της Γουντς επηρέασε και εκατοντάδες επιπλέον υποθέσεις, αν και σε αυτές, σύμφωνα με την εισαγγελία, οι αλλαγές δεν οδήγησαν στην έκδοση ψευδούς τελικής έκθεσης.

Η Γουντς εργάστηκε στο CBI από τον Ιανουάριο του 1994 έως τον Νοέμβριο του 2023, δηλαδή σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Μετά την καταδίκη της, το Colorado Bureau of Investigation χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της «παραβίαση του νόμου και προδοσία των επιστημονικών προτύπων και των επαγγελματικών αξιών» των εγκληματολογικών εργαστηρίων του.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει έκτοτε σε μεταρρυθμίσεις με στόχο να ενισχύσει την αξιοπιστία των εργαστηρίων και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

«Η ποινή δεν αλλάζει τον αντίκτυπο όσων συνέβησαν, αλλά αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός», δήλωσε ο διευθυντής του CBI Αρμάντο Σαλντάτε.