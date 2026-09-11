Ζελένσκι: Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές και άλλες εγκαταστάσεις βαθιά στη Ρωσία – «Δεν θα υπάρχουν ασφαλή καταφύγια»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε πετρελαϊκές και άλλες εγκαταστάσεις βαθιά στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι ο περιορισμός της δυνατότητας της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα υπάρχουν ασφαλή καταφύγια στη Ρωσία για οτιδήποτε υποστηρίζει τον πόλεμο.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Πηγή: @ZelenskyyUa/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για νέα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε σειρά περιοχών της Ρωσίας, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.- Επλήγησαν μία επιχείρηση και μία εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ, ενώ αναφέρθηκαν «αποτελέσματα» και στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις εναντίον στόχων σε Νταγκεστάν, Ουντμούρτια και άλλες ρωσικές περιφέρειες.- Ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε για τις επιθέσεις τον όρο «ουκρανικές κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρχουν ασφαλή καταφύγια στη Ρωσία για οτιδήποτε υποστηρίζει τον πόλεμο».

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Για νέα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε σειρά περιοχών της Ρωσίας έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι επλήγη μία επιχείρηση και μία εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους συγκεκριμένους στόχους ή την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αποτελέσματα» και στη Μαύρη Θάλασσα.

Πλήγματα σε σειρά ρωσικών περιοχών

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στο Νταγκεστάν, την Ουντμούρτια και τις περιφέρειες Τούλα, Νίζνι Νόβγκοροντ, Περμ και Σαμάρα.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε για τις επιθέσεις τον όρο «ουκρανικές κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», μία διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κίεβο για πλήγματα σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναπτύσσουν τη δύναμη της Ουκρανίας, ώστε να μην υπάρχουν ασφαλή καταφύγια στη Ρωσία για οτιδήποτε υποστηρίζει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε στην ανάρτησή του πότε πραγματοποιήθηκαν όλα τα πλήγματα ούτε ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν.

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