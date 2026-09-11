Ζελένσκι: Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές και άλλες εγκαταστάσεις βαθιά στη Ρωσία – «Δεν θα υπάρχουν ασφαλή καταφύγια»

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Για νέα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε σειρά περιοχών της Ρωσίας έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι επλήγη μία επιχείρηση και μία εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας στις περιφέρειες Σαράτοφ και Βόλγκογκραντ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους συγκεκριμένους στόχους ή την έκταση των ζημιών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αποτελέσματα» και στη Μαύρη Θάλασσα.

Good results from our long-range strikes aimed at reducing Russia’s capacity to wage war. An enterprise and an oil industry facility were hit in the Saratov and Volgograd regions. There are results in the Black Sea. Ukrainian long-range sanctions were also applied against targets… pic.twitter.com/xUQatHlNr9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2026

Πλήγματα σε σειρά ρωσικών περιοχών

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στο Νταγκεστάν, την Ουντμούρτια και τις περιφέρειες Τούλα, Νίζνι Νόβγκοροντ, Περμ και Σαμάρα.

Ο ίδιος χρησιμοποίησε για τις επιθέσεις τον όρο «ουκρανικές κυρώσεις μεγάλου βεληνεκούς», μία διατύπωση που χρησιμοποιεί το Κίεβο για πλήγματα σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Ευχαριστώ όλους όσοι αναπτύσσουν τη δύναμη της Ουκρανίας, ώστε να μην υπάρχουν ασφαλή καταφύγια στη Ρωσία για οτιδήποτε υποστηρίζει τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε στην ανάρτησή του πότε πραγματοποιήθηκαν όλα τα πλήγματα ούτε ποια μέσα χρησιμοποιήθηκαν.