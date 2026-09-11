Γιώργος Μαζωνάκης: «Επί 1,5 ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο» – Τι αποκάλυψε ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου πήγε για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι «από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό».