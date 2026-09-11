Αγρίνιο: Πέθανε σε ηλικία 32 ετών ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη, Μανούσος

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Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Γωγούς και Όλγας Φαρμάκη.

Η Όλγα Φαρμάκη, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, και η Γωγώ Φαρμάκη, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία από διανομέα.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.