Αγρίνιο: Πέθανε σε ηλικία 32 ετών ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη, Μανούσος

Ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Αγρινίου, κατέληξε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Όλγα Φαρμάκη, αδελφός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Γωγούς και Όλγας Φαρμάκη.
  • Ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία από διανομέα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή.
  • Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε. Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Γωγούς και Όλγας Φαρμάκη.

Η Όλγα Φαρμάκη, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, και η Γωγώ Φαρμάκη, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία από διανομέα.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ