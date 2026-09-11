Κουτσούμπας: «Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε την υποστήριξή του στους αγρότες στην Αταλάντη, τονίζοντας τις πιέσεις στον πρωτογενή τομέα και χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους «απόλυτα δίκαιο». Αναφέρθηκε στην ανάγκη για 100% αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές, μείωση της φορολογίας και την κατάθεση τροπολογίας για παύση ποινικοποίησης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Παρουσίασε επίσης την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για ένα εργατικό-αγροτικό κράτος με κοινωνικοποιημένη βιομηχανία και αναβαθμισμένους συνεταιρισμούς.

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Πολιτική

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΚΚΕ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ – ΚΚΕ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τάχθηκε στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους «απόλυτα δίκαιο» και τόνισε την ανάγκη «να μην ποινικοποιούνται οι κινητοποιήσεις τους». Ζήτησε 100% αποζημίωση για τις φυσικές καταστροφές.
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην «πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική αγροτιά» λόγω του «τεράστιου κόστους παραγωγής» και επέκρινε τους μεσάζοντες. «Η αγροτιά δεν μπορεί άλλο να ζει έτσι και να θησαυρίζει ο μεσάζοντας», σημείωσε.
  • Το ΚΚΕ διεκδικεί αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ για 100% αποζημιώσεις, μείωση της φορολογίας και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Ο κ. Κουτσούμπας παρουσίασε την πρόταση του ΚΚΕ για μια «εργατική, αγροτική» διακυβέρνηση.

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Στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτών τάχθηκε εκ νέου ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, οποίος βρέθηκε στην Αταλάντη. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τον αγώνα της αγροτιάς «απόλυτα δίκαιο» και τόνισε την ανάγκη «να μην ποινικοποιούνται οι κινητοποιήσεις τους». Έκανε, μάλιστα, ειδική αναφορά στη σχετική τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για την παύση των διώξεων.

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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτών τονίζοντας την «πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική αγροτιά η οποία δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα όλες τις τελευταίες δεκαετίες με αποκορύφωμα τα τελευταία χρόνια». Πρόσθεσε δε ότι ο αγώνας της αγροτιάς «είναι δίκαιος, για δίκαια αιτήματα, για τη ζωή την δική μας και των παιδιών μας και δεν μπορεί να ποινικοποιείται».

«Τροπολογία για να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε, επίσης, στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών. «Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των αγροτών, γιατί εργατιά, αγροτιά, μια φωνή, μια γροθιά. Μόνο έτσι με αυτήν τη συμμαχία μπορούμε να προχωρήσουμε», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στο «τεράστιο κόστος παραγωγής» για τους αγρότες και στις αιτίες του και μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Δεν πάει άλλο! Η αγροτιά δεν μπορεί άλλο να ζει έτσι και να θησαυρίζει ο μεσάζοντας, ο μεγαλέμπορας, ο βιομήχανος, ο τραπεζίτης, γιατί για αυτούς δουλεύουν. Τους παίρνουν κοψοχρονιά την παραγωγή και την πουλάνε πανάκριβα μετά».

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Ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε, ακόμα, για την έλλειψη υποδομών και την μη αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% για όλες τις καταστροφές «όπως διεκδικούμε, όπως διεκδικεί και το αγροτικό κίνημα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ο  Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε για την ανάγκη μείωσης της φορολογίας, καθώς «δεν γίνεται τέτοια φορολογικά βάρη να τα φορτώνονται οι αγρότες».

«Δεξιά και αριστερά λένε διάφορες εξαγγελίες, για δήθεν επιδοτήσεις, αλλά στην ουσία δεν έχουν το αφορολόγητο, όπως έχει για παράδειγμα ο εφοπλιστής, όπως θα έχουν τώρα αφορολόγητο και οι, όπως τους λένε, στρατηγικοί επενδυτές. Και μάλιστα με συνταγματική αναθεώρηση, με τη βούλα του συντάγματος», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των αγροτών

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφερόμενος στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, την οποία παρουσίασε στο Βελλίδειο στο πλαίσιο της ΔΕΘ, μίλησε και για τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ για την αγροτική παραγωγή. «Ο αγρότης εκτός από εγγυημένες τιμές, χαμηλό κόστος παραγωγής, προστασία από φυσικές καταστροφές, από ζωονόσους κλπ, για να ζήσει στον τόπο του πρέπει να έχει και δωρεάν δημόσια παιδεία, αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, αθλητισμό και πολιτισμό, τα οποία έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους, να τα σχεδιάζει επιστημονικά και να τα χρηματοδοτεί», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η πρόταση του ΚΚΕ για την διακυβέρνηση

«Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ λέει ότι η αγροτιά στη δική μας διακυβέρνηση, αν ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να βγει στο προσκήνιο και να μας δώσει την εξουσία, τη διακυβέρνηση του τόπου, θα είναι στο πλάι της κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας που θα ανήκει σε όλους, θα ανήκει σε όλη την κοινωνία γιατί θα ‘ναι εργατικό, αγροτικό αυτό το κράτος, δεν θα ‘ναι κράτος των λίγων, των ολιγαρχών του πλούτου, των μονοπωλίων. Θα υπάρχει ο εθελοντικός παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος θα συνδυάζεται με τη βιομηχανία και με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον των λαϊκών αναγκών και όχι των συμφερόντων των λίγων» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αναγκαίοι οι αναβαθμισμένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί

Σημείωσε ότι «θα φύγουν από τη μέση όλοι αυτοί που ξεζουμίζουν τον αγρότη», ενώ αναφέρθηκε και στον αναβαθμισμένο ρόλο των παραγωγικών αγροτικών συνεταιρισμών, στις εξαγωγές που θα μπορεί να κάνει αυτό το εργατικό κράτος με ισότιμες συνεργασίες με άλλες χώρες, καθώς και στην προστασία των αγροτών από φυσικές καταστροφές με ευθύνη του κράτους.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές, τονίζοντας: «Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε να ανοίξουμε αυτό τον δρόμο. Και επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δε λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα, θα έχουμε και μεγάλους αγώνες, όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι να ανοίξουμε αυτό τον δρόμο».

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